王陽明快看！蔡詩芸被問第二胎 洩心聲「有人要幫生嗎」

蔡詩芸出席「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈女王」蔡詩芸今天出席「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」（JJA）記者會，提到五歲女兒對音樂也很有興趣，至於和老公王陽明會不會想生第二胎？她坦承有這個想法，但是工作真的很忙碌，開玩笑喊話：「有人想要來幫我生一下嗎？」

她透露女兒已經開始學鋼琴，也很有自己的想法，上車就會先點歌，「《APT.》我大概聽兩百次了。」女兒也愛聽她的《粉紅太陽花》，「她喜歡這種可愛一點的，放嘻哈她壓力會太大。」

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蔡詩芸出席「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」記者會。（記者潘少棠攝）

她日前因為飛來飛去，不小心忙到鼻竇炎發作，王陽明之前則是腳扭傷，是否會影響他參加世壯運的籃球賽？蔡詩芸則驚訝表示，不知道老公報名了世壯運，但透露他的腳傷痊癒，「已經開始跑步了。」

蔡詩芸出席「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」記者會。（記者潘少棠攝）

她長達兩年沒有推出新作品，近期已開始製作新歌，也在催生新專輯，這次有機會找老公王陽明一起「合唱」嗎？她瞪大眼睛：「蛤！找老公唱不如請他一起上台表演，或是我跟他一起演戲比較快！」

蔡詩芸出席「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」記者會。（記者潘少棠攝）

今年的「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月30、31日在北流登場，蔡詩芸將首度與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」共演，被問及準備了什麼驚喜，她口風很緊：「目前還不能透露太多共演內容，只能說非常精彩，敬請期待！」 音樂節票券5月12日開賣。

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