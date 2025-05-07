台灣最強美食是哪間？大胃王小慧曝口袋名單 小賴推必比登神級火鍋

大胃王小慧上《女王大人》錄影，分享她推薦的彰化景點與美食。（緯來綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持《女王大人》邀來大胃王小慧與小賴、李懿、李芷霖擔任來賓，其中小慧為宣傳節目《2025火力全開！台灣挑戰世界大胃王》，與來賓們展開一場北台灣對戰中台灣的最強家鄉景點與美食對決，小賴端出必比登神級火鍋、李懿推傳統米干，大家火力全開只為爭奪「最強代表」的封號。

熱愛騎重機的北台灣代表李懿，推薦位於桃園、可以近距離欣賞飛機起降的景觀咖啡廳；李芷霖則介紹保有客家風情的新竹北埔老街，充滿古早味美食與多座古蹟，也因為熱門電視劇在此取景，讓北埔老街人氣持續攀升，成為深度旅遊的好選擇。

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大胃王小慧上《女王大人》錄影，分享她推薦的彰化景點與美食。（緯來綜合台提供）

中台灣代表的小慧，建議若想避開鹿港老街的人潮，可前往位於田尾、適合全家出遊的人氣親子樂園同樂，小慧也提到她在園區內的餐廳嗑下兩盒披薩和數碗牛肉麵：「我去玩的地方一定要有好吃的，不然我會餓死！」來自台中的小賴，則端出被外媒譽為「一生必去」的打卡勝地「高美濕地」。

節目後段來到北台灣對決中台灣的在地美食，李芷霖準備了百年老店的傳統糕餅給現場來賓試吃，眾人吃得讚不絕口；小慧則是帶來彰化員林、開業20幾年的人氣水煎包，她笑說這家店不僅是當地人從小吃到大的美食，也是她的青春回憶，她高中時在這裡打工，本來只是打算短暫做幾個月，但因為水煎包實在太美味，加上員工福利是「水煎包吃到飽」，讓她一做就是整整三年。

李懿熱情介紹只有在桃園龍岡才能嚐到的傳統特色美食「米干」，這道號稱有「最強湯頭」的在地小吃，搭配多樣化配料變化出豐富吃法，最後再以炸豌豆片和紫米粑粑作為完美收尾，讓現場眾人一吃難忘。小賴則不遑多讓，端出來自台中新社、榮獲必比登推薦的神級菇類火鍋，整桌滿滿的山珍菇香，好吃程度讓李芷霖驚呼：「帶這來比賽太犯規了吧！」

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