（影）泰頂流CP「BKPP」抵台了 紅藍情侶帽現身吸500粉追星

〔記者鍾志均、朱沛雄／桃園報導〕泰國頂流CP「BKPP」Billkin與PP Krit人氣超旺！兩人今（7）時隔兩年，下午3點多抵達桃園機場，為主演新片《冥婚鬧泰大》宣傳提前抵台，即使是平日午後，仍湧入約500名粉絲到場，現場熱鬧非凡。

泰國喜劇片《冥婚鬧泰大》監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇、演員Billkin、PP Krit抵台。（記者朱沛雄攝）

泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》翻拍台片《關於我和鬼變成家人的那件事》，兩位主角化學反應奏效，在泰國賣破億；雙帥昨約下午3點40分左右步出機場大廳，戴上紅藍情侶帽，親切向台粉揮手致意，放送臉頰愛心。

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泰國喜劇片《冥婚鬧泰大》演員Billkin、PP Krit抵台。（記者朱沛雄攝）

BKPP聽到台粉的呼喊，沿路放慢速度前行，和苦等他們的粉絲說「哈囉」，在想場熱情呼喊下，更特別停下腳步為粉絲簽名，展現親民的一面。

Billkin開心表示：「這次以演員身分回來，且電影還是改編自台灣電影，有些興奮，也有壓力！」PP則說：「好想念粉絲們，這次帶電影一起回來，讓我覺得更特別，希望大家會喜歡作品。」

泰國喜劇片《冥婚鬧泰大》演員Billkin、PP Krit抵台。（記者朱沛雄攝）

此次兩人隨著團隊除了參加記者會和首映會，還將出席兩場「蜜月訪台 放映見面會」，以及4場影人QA；《冥婚鬧泰大》5月9日在台上映。

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