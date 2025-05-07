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2年前老伴過世！78歲苦瓜「不留遺憾」做重大決定 大咖明星全來了

「苦瓜」許治民處女秀，施孝榮（左起）、官靈芝、鄭怡、于台煙、殷正洋來站台。（台北演藝經紀文化交流協會提供）「苦瓜」許治民處女秀，施孝榮（左起）、官靈芝、鄭怡、于台煙、殷正洋來站台。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕78歲的爵士吉他手「苦瓜」許治民面子大，第一次舉辦「苦中作樂」音樂會，重量級民歌手施孝榮、殷正洋、鄭怡、于台煙、官靈芝、張純真全都來挺他。

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基說，「苦瓜在樂壇58年，幫過太多人，人緣又好，大夥一聽說他要辧個唱，二話不說都主動幫忙。」不只歌手不計酬勞助陣，台北花漾展演中心也免費提供場地。

「苦瓜」許治民首次辦音樂會，施孝榮（左）王祥基鼎力相助。（台北演藝經紀文化交流協會提供）「苦瓜」許治民首次辦音樂會，施孝榮（左）王祥基鼎力相助。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

許治民深耕樂壇58年，教過出色的學生涂惠源，也擔任過「民歌高峰會」大型演唱會音樂總監，還得過金曲獎最佳跨界音樂專輯獎，他吐露：「每個人來地球都有一份任務，傳承、教學、當歌手的音樂總監，可能就是我的任務，我從沒想過辦一場個人音樂會，直到2年前老伴過世，我對生命意義有了新的啟發，哇，我也快80歲了，人生不留遺憾，決定辦了這場音樂會！」

「苦瓜」許治民音樂會，施孝榮（左一）、施少庸（中）父子同台。（台北演藝經紀文化交流協會提供）「苦瓜」許治民音樂會，施孝榮（左一）、施少庸（中）父子同台。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

他的處女秀施孝榮鼎力相助，就連施孝榮的兒子施少庸也來幫忙，父子倆同台「苦中作樂」；音樂會表演內容含爵士、民歌、流行音樂、以及拉丁搖滾，充分展現苦瓜對音樂的豐富造詣。

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