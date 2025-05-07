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名媛錢德月爆喜訊！嫁女半年火速抱孫 晉升外婆「超車孫芸芸」

55歲錢德月2月當上外婆後秒化身「曬孫魔人」。（組合照，翻攝自IG）55歲錢德月2月當上外婆後秒化身「曬孫魔人」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「時尚名媛」錢德月與三合耐火工業董事長董建三的婚姻在8年前曲終人散，不過28歲愛女「Tiffany」董若彤去年8月宣布結婚喜訊後，如今已平安誕下男寶寶。升格外婆後，錢德月不時分享全家合影，近日更公開抱孫的溫馨合照，完全看不出是已屆55歲的外婆。

錢德月（右圖）將當年抱著董若彤的親子照，與董若彤抱著孫子的母子照做對比。（翻攝自IG）錢德月（右圖）將當年抱著董若彤的親子照，與董若彤抱著孫子的母子照做對比。（翻攝自IG）

董若彤去年7月被未婚夫單膝下跪求婚，深受感動的她也點頭答應共度餘生，不久後更釋出一系列孕婦寫真照，當時她挺著渾圓孕肚看向鏡頭，幸福洋溢的喜悅之情完全藏不住，當時距離預產期僅剩2個月，終於在二月迎來兒子誕生，讓錢德月秒化身「曬孫魔人」，不時分享三代同堂幸福合影。

期間，錢德月曾有感而發，「以前是有女萬事足，現在是有孫萬事足，好香好香的乖寶。」不僅如此，她還將當年抱著董若彤的親子照，與董若彤抱著孫子的母子合影釋出做對比，其中一張抱著孫子的溫馨畫面更讓粉絲們全看傻，美到不科學的狀態根本看不出已經當上外婆，如今順利嫁女又火速抱孫，可謂雙喜臨門「超車孫芸芸」。

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