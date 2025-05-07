林俊傑自爆曾想退出娛樂圈 因私生活備受關注而陷低潮

林俊傑近日遭控介入他人感情。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將於下個月在台北大巨蛋開唱的金曲歌王林俊傑，近期遭網友在社群平台上點名介入他人感情，對此，所屬經紀公司已嚴正否認，並呼籲外界勿聽信不實指控。然而，面對長期來自私生活的關注及輿論壓力，林俊傑其實早已想過要退出歌壇。

林俊傑曾因網路惡評質疑自己。（翻攝自YouTube）

林俊傑有考慮過要退出娛樂圈。（翻攝自YouTube）

林俊傑曾在中國節目《從何說起》中談到，自己是一個容易受外界評論影響的人。過去曾面對網路謠言與惡意批評，讓他情緒瞬間跌入谷底，甚至萌生退出娛樂圈的念頭。他坦言：「真的懷疑自己是否還要繼續唱歌、當藝人。」走過那段低潮期，他最終選擇堅持初心，「既然決定繼續，就得勇敢面對」。至於外界常說創作會有靈感枯竭，他則表示，越害怕失去靈感，就越容易陷入否定自我的陷阱：「當你相信了負評，你就輸了。」

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針對近日爆料事件，林俊傑團隊也首度發聲明回應，「若有具體證據請交由司法單位處理，同時呼籲大眾切勿散播未經查證的訊息，以免傷害當事人，也破壞整體網路風氣。」

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