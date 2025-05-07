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女星錄影卡關氣到哭！納豆、曾子余豁出去「地板蠕動」搶過關

麻由自責拖累進度，難過哭出聲。（TVBS提供）麻由自責拖累進度，難過哭出聲。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆、曾子余、梁舒涵和來賓麻由錄製TVBS《食尚玩家》2天1夜go，5週年特別企劃「火車環島大富翁」四人分成「豆子」組、「舒麻」2組對抗，歷經4天全台共闖29個火車站，戰況最後一天在宜蘭、羅東賽段互有領先，為了搶奪勝利，納豆和曾子余躺在地板蠕動尋找線索，麻由在比手畫腳猜題環節頻卡關，氣急攻心忍不住哭出來。

「舒麻小隊」最後一天運氣開外掛，在花蓮遇到好心司機接送到車站，對方直接表明若碰到納豆、曾子余一定拒載，好運勢讓兩人心花開，放話絕對率先達陣，然而兩人好運卻在蘇澳用盡，日籍的麻由玩比手畫腳闖關，面對「川燙白蝦」、「鮑魚粥」、「生炒花枝」等題目，儘管賣力表演，甚至張開雙腿做出「生」產的動作，仍無法在時間內完賽，眼看時間一分一秒過去，她自責拖累進度，忍不住落淚。

曾子余（左）和納豆為了闖關，在地板蠕動找尋線索。（TVBS提供）曾子余（左）和納豆為了闖關，在地板蠕動找尋線索。（TVBS提供）

而衰運彷彿感染「豆子小隊」，2人在羅東夜市好不容易完成關卡遊戲，曾子余卻抽出「衰神卡」，只能前進一站，他當場羞愧倒地抱住納豆小腿，將頭埋進去，不敢抬頭。「豆子小隊」隨後入住礁溪飯店，挑戰體能與恥度極限關卡，2人須從櫃檯一路「貼壁」到房間，背部一旦離開牆面、地面，就得遭受亂棒攻擊，最後在房內找到「食尚玩家」4字卡片才算成功。

2人一路或躺或爬，艱難抵達房間，但在房間內要「貼壁」各種家具找字卡難度更大，只見2人如同毛毛蟲在地板扭曲移動，一度還在房中央擊掌會合，荒唐模樣引起應該噤聲的工作人員放聲大笑，曾子余忍不住自嘲：「我們到底在幹嘛！」

4天賽事，「豆子小隊」共打卡16個火車站，「舒麻小隊」則闖13個。2隊比賽越到後期，競爭意識越強盛，尤其同時距離終點都在5站之內，2隊人馬有時顧不得嘴裡食物，邊咀嚼就邊拉著路人玩遊戲，連堅持悠閒信步的納豆，在緊張氣氛的催化下，竟在羅東街頭首次奔跑起來，可惜只能堅持10秒鐘。最終哪一小隊才是最後贏家，將在今晚「火車環島大富翁」最終回揭曉。

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