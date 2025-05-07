（首爾直擊）阿湯哥《不可能8》深潛玩命導演陪下海！最終清算無冷場史上最精采

湯姆克魯斯（左）和導演克里斯多夫麥奎里再度合作《不可能的任務：最終清算》，拍攝過程兩人都超越自我。（UIP提供）

〔記者許世穎／首爾報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列最新作《不可能的任務：最終清算》今（7）日在首爾舉行媒體試片，他再度攜手導演克里斯多夫麥奎里，上演海拔8000英尺（約2438公尺）高空攀爬飛機機翼、潛入深度32英尺（約9.75公尺）深海進行探勘，一如既往親上陣搏命演出，讓他直呼「這是我們在整個系列中學到的所有經驗，是一切的總結！」

湯姆克魯斯（左）透露為《不可能的任務：最終清算》進行的訓練與準備，集過往所有努力之大成。（翻攝自湯姆克魯斯IG）

故事延續上一部《不可能的任務：致命清算》，阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都成為他的責任。電影走遍全球、深入極地，精彩場面和動作讓在場媒體驚呼連連、目瞪口呆，片長169分鐘毫無冷場，堪稱是最精采的一部《不可能的任務》。

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為了片中深入俄羅斯潛艦的戲，劇組打造了一個深度達32英尺、直徑108英尺、可容納900萬公升水的巨型水槽，光是注滿水就花了15天。拍攝期則耗費10天，就連導演麥奎里都陪著阿湯哥「下海」拍攝，阿湯哥還要戴著特別研發的面罩拍攝，每次潛水拍攝時間長達75分鐘，連水下協調員都驚呼，「這在業界是前所未見的！」

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》親自上陣難度極高的深潛戲，希望打造前所未見的水下場景。（翻攝自湯姆克魯斯IG）

阿湯哥日前也在個人社群分享，他從1985年的《黑魔王》，到《不可能的任務：最終清算》，已研究並拍攝水下場景已超過40年，「我們一直致力於將電影創作推向全新層次，而在這部電影中，我和導演克里斯多夫麥奎里看到了打造一場前所未見的水下場景的機會，我們很興奮能與你們分享。」

雖然阿湯哥早已受過無數訓練，但他坦言拍攝這場深潛戲的體能消耗極大，只有實際跳進水箱親身體驗才明白，「我們會畫分鏡、用不同鏡頭模擬，但除非我和導演麥奎里親自帶著鏡頭進到水裡，像一個團隊一樣合作，否則無法真正推進故事，你怎麼知道那個鏡頭拍起來會是什麼樣子？我不親自下去，我們就找不到答案。」

湯姆克魯斯在《不可能的任務：最終清算》展現驚人體態，再度挑戰自我極限。（翻攝自X）

而拍攝時越用力，阿湯哥面罩內的二氧化碳堆積就越快，所以每次停機，他都盡可能清除面罩內的二氧化碳，求好心切的他甚至拍次拍攝都在想：「今天能多拍幾顆鏡頭？要怎麼幫麥奎里多拍點可以剪接的畫面？」正如同該系列拍攝秉持「不斷突破」的信念，阿湯哥與導演麥奎里確實再度超越自我，他也感性表示，「我整個職涯的準備方向，都是朝著這個目標。」

除了奇觀般的特技，阿湯哥和導演麥奎里也強調，電影終究還是要回歸到「角色」與「故事」，「我們從來不是為了製造奇觀而拍攝，因為說到底，如果沒有故事支撐，再大的場面也毫無意義。」《不可能的任務：最終清算》確實非常巧妙地串聯整個系列，成為一個完整的長篇故事，相信影迷一定會感到相當滿足。電影將於5月17日（週六）在台上映。

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