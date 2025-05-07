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鳳小岳熱愛西藏文化「想帶家人玩」 曝兒子拿手菜

「2025臺北文學．閱影展」記者會；影展特別嘉賓鳳小岳。（記者陳奕全攝）「2025臺北文學．閱影展」記者會；影展特別嘉賓鳳小岳。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕鳳小岳受「臺北文學閱影展」之邀，今（7）以嘉賓身分推薦影展，大推「焦點影人」、已故的藏族電影大師萬瑪才旦的電影，並接受西藏哈達儀式，象徵最誠摯的祝願。

影視歌三棲鳳小岳表示，很喜歡萬瑪才旦的電影，表示西藏文化很誘人，有機會還會帶家人去玩，並說西藏電影戲劇張力強烈，不會覺得在看藝術電影，包括這次影展放映的《撞死了一隻羊》、《老狗》等都很精彩。

「2025臺北文學．閱影展」記者會；影展特別嘉賓鳳小岳。（記者陳奕全攝）「2025臺北文學．閱影展」記者會；影展特別嘉賓鳳小岳。（記者陳奕全攝）

當初受到邀約，鳳小岳表示習慣透過接戲、拍電影，回到感受影視作品的純粹，榮幸擔任這次的宣傳大使，並自薦這次在台北電影節也將有瑞士、台灣合作的新片《陌路兄弟》將首映，是他的第一部公路電影。

工作、家庭都兼顧的鳳小岳，表示下半年會忙樂團，也有新作品待拍，至於即將到來的母親節，鳳小岳表示會全力陪伴家人，問到媽媽想要什麼禮物？他說，媽媽只想要能坐得久一點的地方，喝點青菜豆腐湯也好。

「2025臺北文學．閱影展」記者會；影展特別嘉賓鳳小岳。（記者陳奕全攝）「2025臺北文學．閱影展」記者會；影展特別嘉賓鳳小岳。（記者陳奕全攝）

至於他的老婆也是「母親」，鳳小岳搞笑說，會問兒子準備什麼「母親節禮物」給她，爆料兒子先前會寫卡片、畫畫送她，甚至還會在「廚房做點事」，拿手菜是炒蛋。

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