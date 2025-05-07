李珠珢遭爆非C位不站 知情人士曝內幕：未來還有更多負面爆料

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後話題不斷，不過，人紅是非多，近日傳出她「非C位不站」，還為此情緒失控。對此，知情人士表示，這些傳聞多為真假夾雜，預言未來還會有更多李珠珢的負面爆料。

李珠珢近日傳出「非C位不站」，知情人士揭內幕駁斥黑料。（資料照）

李珠珢近日爆出，多次在公開場合展現不配合態度，不僅因無法站C位情緒失控、拒跳賽前表演並向副領隊施壓，還在開幕戰拍攝時公然拒絕配合，並稱公司有說可自行決定參與；另在手遊廣告拍攝中，還曾因不滿裝扮的髮套尺寸擺臭臉喊卡。

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針對傳聞，富邦育樂回應，李珠珢來台後，認真努力適應台式應援，近期在球場上的表現有目共睹。希望外界能以更多正面鼓勵取代無謂的揣測，讓她在台灣棒球場上展現才華。

據《NOWnews今日新聞》報導，知情人士指出，上述爆料多為真假夾雜，且經過誇飾。他也舉例駁斥傳聞，4月26日「木曜4超玩」溫妮在富邦啦啦隊表演，李珠珢是因為中場有個人SOLO舞台，才未參與開場舞，並非是未被安排站在C位，情緒失控拒絕演出，強調這是許多球團間的做法。不過，他感嘆，「後續應該還會有其他爆料。」

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