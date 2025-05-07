晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢遭爆非C位不站 知情人士曝內幕：未來還有更多負面爆料

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後話題不斷，不過，人紅是非多，近日傳出她「非C位不站」，還為此情緒失控。對此，知情人士表示，這些傳聞多為真假夾雜，預言未來還會有更多李珠珢的負面爆料。

李珠珢近日傳出「非C位不站」，知情人士揭內幕駁斥黑料。（資料照）李珠珢近日傳出「非C位不站」，知情人士揭內幕駁斥黑料。（資料照）

李珠珢近日爆出，多次在公開場合展現不配合態度，不僅因無法站C位情緒失控、拒跳賽前表演並向副領隊施壓，還在開幕戰拍攝時公然拒絕配合，並稱公司有說可自行決定參與；另在手遊廣告拍攝中，還曾因不滿裝扮的髮套尺寸擺臭臉喊卡。

相關新聞：李珠珢耍大牌「非C位不站」？網挖影片曝真相 表情成亮點

針對傳聞，富邦育樂回應，李珠珢來台後，認真努力適應台式應援，近期在球場上的表現有目共睹。希望外界能以更多正面鼓勵取代無謂的揣測，讓她在台灣棒球場上展現才華。

據《NOWnews今日新聞》報導，知情人士指出，上述爆料多為真假夾雜，且經過誇飾。他也舉例駁斥傳聞，4月26日「木曜4超玩」溫妮在富邦啦啦隊表演，李珠珢是因為中場有個人SOLO舞台，才未參與開場舞，並非是未被安排站在C位，情緒失控拒絕演出，強調這是許多球團間的做法。不過，他感嘆，「後續應該還會有其他爆料。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中