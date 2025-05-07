孟耿如《與惡2》第一集就現身 周渝民吐露合作心聲

孟耿如在《我們與惡的距離2》戲份問題引起軒然大波。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎和白潤音等人今出席新影集《我們與惡的距離2》媒體試片會，先前孟耿如戲份問題引起軒然大波，許多人因她聲援老公黃子佼犯罪惡行抵制該劇，最後劇組有所刪減，留下關鍵戲分。因她戲裡詮釋男主角周渝民的妻子，職業還是少年保護官，第一集的回憶戲份頗重，牽一髮動全身，確實刪不掉，對於是否擔心孟耿如影響這部戲？周渝民相當坦然，認為要尊重每個人的聲音。

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周渝民（左）、薛仕凌出席新影集《我們與惡的距離2》媒體試片會。（記者胡舜翔攝）

周渝民指出自己不是投資方也不是製作方，「做演員的角度，我渴望和好演員合作，這整部戲我合作得很開心，我也必須要尊重所有人的聲音。」

《我們與惡的距離2》首映會，導演林君陽（左起）、演員白潤音、張軒睿、劉子銓、楊貴媚、謝欣穎、于子育、薛仕凌、周渝民出席新影集《我們與惡的距離2》媒體試片會。（記者胡舜翔攝）

製作人林昱伶苦笑說，前陣子相關新聞多，說不影響也是滿困難，「希望大家看完劇，能理解製作團隊、演員希望傳達給觀眾好的故事。」她提到在刪減孟耿如戲份時，也需要顧及整體完整故事線，「若完整的故事線都要破壞，對觀眾是另一種折磨」，因此劇組最後僅將孟耿如與其他演員沒關聯的戲份全刪減。

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