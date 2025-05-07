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眾人苦求白沙屯媽祖做「這」事 謝忻隨隊進香直呼幸運

台灣女星謝忻今年也跟隨白沙屯媽祖的進香活動。（翻攝自IG）台灣女星謝忻今年也跟隨白沙屯媽祖的進香活動。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕白沙屯媽祖進香活動已邁入返程，10天9夜的宗教盛事即將進入尾聲，萬名信眾一路虔誠隨行，在近日隊伍行經彰化田中時，女星謝忻也隨隊參與其中，並在IG上分享親身經歷，形容這趟旅程充滿驚喜與感動。

謝忻在IG上透露，當地民眾與她一同在田中鎮公所外恭迎媽祖聖駕，眾人高聲呼喚，希望媽祖能駕臨鎮公所賜福，不過當時轎子似乎選擇了其他路徑，讓現場民眾感到惋惜。未料，媽祖最終改變行程，竟意外繞回鎮公所，讓信徒們又驚又喜，直呼神蹟再現。

謝忻才剛抵達田中不久，就幸運見到媽祖粉紅超跑。（翻攝自IG）謝忻才剛抵達田中不久，就幸運見到媽祖粉紅超跑。（翻攝自IG）

白沙屯媽祖進香行程以「無固定路線」著稱，路徑全由神意指引，充滿未知與神秘，也因此每次駐足都被視為特別的恩典。謝忻也感嘆自己才剛抵達田中不久，就幸運見到媽祖粉紅超跑，並在限時動態寫下，「是不是媽祖要我回來跑田中馬啦？」為此次難忘經歷增添一點趣味。

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