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娛樂 最新消息

馬筱梅黑歷史連環爆！ 婚禮傳取消...汪小菲友人回應了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲將在本月17日補辦婚禮，然而，現任妻子「Mandy」馬筱梅近日被輿論推至風口浪尖上，網路甚至傳出婚禮取消的消息。對此，汪小菲友人回應了。

馬筱梅（左）在與汪小菲補辦婚禮前夕，遭到連環爆料。（翻攝自微博）馬筱梅（左）在與汪小菲補辦婚禮前夕，遭到連環爆料。（翻攝自微博）

馬筱梅前夫「Robert」近日發文踢爆，她在婚前出軌，把小王帶回家裡，叫床聲音之大引發鄰居抱怨，還流出一段Mandy被抓時失控喊「不要逼死我」的對話，指控女方被法院認證，「婚姻不忠、影響社會風氣、公眾人物不良示範成立」。

相關新聞：馬筱梅受夠了！婚禮前爆「偷腥叫床遭拒做婚紗」 出面反擊

豈料，一波未平，一波又起，名為「澳星娛樂城」的微博帳號公開，疑似馬筱梅2012年拍攝的大尺度照片，爆料者稱，照片逾3千張，且每張照片穿著暴露，有性感比基尼、穿女僕裝海軍裝等等。照片中模樣和現在比起來青澀許多，對此，她向《三立新聞網》嚴正駁斥並撂話，「律師已經在蒐證準備提告，造謠我在澳門賣淫等等不實言論。」

值得一提的是，社群平台小紅書瘋傳，馬筱梅跟汪小菲的婚禮取消了，據《三立新聞網》報導，汪小菲友人澄清，「沒有取消」，而記者進一步求證Mandy，則沒有回應。

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