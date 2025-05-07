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Makiyo翻案？醉毆司機再爆他「詐捐」 陳沂曝家屬背後心態

陳沂（右一）聊Makiyo（左一）當年醉毆司機事件。（翻攝自臉書）陳沂（右一）聊Makiyo（左一）當年醉毆司機事件。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Makiyo」川島茉樹代近日登上Podcast節目，重提2012年轟動社會的「醉毆計程車司機事件」，引發網路高度關注，她今更在臉書轉發一篇部落格文章，強調「大家都被騙了」，對此，網紅陳沂也發聲力挺Makiyo部分說法。

Makiyo重提2012年轟動社會的「醉毆計程車司機事件」。（資料照，記者陳奕全攝）Makiyo重提2012年轟動社會的「醉毆計程車司機事件」。（資料照，記者陳奕全攝）

Makiyo日前語出驚人表示，當年媒體報導司機重傷昏迷，根本不是事實，直指對方「沒有昏迷」，甚至在求償期間還出國旅遊、公開募款，引發家屬不滿揚言提告。她稍早更在臉書轉發一篇部落格文章，強調「大家都被騙了」，稱該文詳細說明當年事發經過與真相，直指司機與其家屬透過媒體釋放不實訊息，營造虛假形象，藉此獲取社會同情，詐取高達293萬餘元之捐款及Ma幫300萬元賠償。

部落格文章指出，Makiyo與日籍友人友寄隆輝雖已依法服刑、官司落幕，卻因司機夫婦疑似利用社會輿論操作，導致她與友人無法獲得公平審判。文中更提到司機「昏迷指數14」，與當年媒體廣為流傳的「指數3、陷入昏迷」大相逕庭，引發網友熱議。

陳沂聊Makiyo當年醉毆司機事件。（資料照，記者張文川攝）陳沂聊Makiyo當年醉毆司機事件。（資料照，記者張文川攝）

對此，陳沂透過臉書表示，Makiyo本來就該負傷害責任，但司機當年真沒昏迷，並引述判決書內容指出，司機送醫時的昏迷指數高達14，表示意識清楚，與媒體報導有巨大落差，「照Makiyo說法，司機和家屬拿了200多萬善款，因為是公開募款一切都有記錄。這似乎也說明了為什麽家屬至今還堅持昏迷指數只有3，並且揚言對Makiyo提告。不然他們沒辦法交代這筆善款啊！」

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