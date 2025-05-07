壯漢苦扛香擔入廟跪哭 柯大堡感動曝實情

柯大堡曬出一段和白沙屯香擔組成員的對話。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「白沙屯媽祖進香」自1日凌晨起駕，吸引超過33萬信眾徒步隨行，音樂人柯大堡第八次朝聖追隨「粉紅超跑」，他也在社群曝光一段對話截圖，替「香擔組」喊話，邀請大家在接下來路途中，給頭旗香擔組最暖的鼓勵，「替媽祖婆給他們一聲加油、一聲感謝！」

柯大堡希望大家給予香擔組鼓勵。（翻攝自IG）

柯大堡曬出一段自己和香擔組好友的對話，對方透露在山下還沒出發時，就有先去探路，但光是沒有任何負重的狀態下，要擔香擔繼續前行，也說「徒步走上去人的身體就要前傾，才走得上去，擔香擔要怎麼走呀，萬一滑倒裡面有32萬多人的期望，都在裡面，怎麼承當呀。」而後對方還向他說，「當下心情很緊張，入廟後，跪著跟媽祖說，媽祖婆我們完成今天的任務，我們把香擔平安擔上來了，我們辦到了，當下就爆哭」。

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柯大堡坦言駐駕之後，被香擔組成員寶哥給震撼到，本來兩人只是笑談男人的眼淚最珍貴，但柯大堡沒想到外表粗獷的寶哥，入廟的心情竟是如此如釋重負，「眾人的願，他們甘願為媽祖婆一肩扛起，苦累不計，而媽祖婆也給了他們，比本來更堅實的勇氣！」

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