晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白心儀被封最佳「放鳥人」 歷時2年完成校園野生動物紀錄片

白心儀今露面分享過程中的甘苦。（資料照，三立提供）白心儀今露面分享過程中的甘苦。（資料照，三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞歷時兩年，實地走訪全台校園，推出全球首部以「校園野生動物」為主題的紀錄片《我的動物同學》，今（7日）舉行盛大首映會，受到學界與保育界高度肯定。製作人兼主持人白心儀受訪時感性表示：「拍過南北極，但最打動孩子的，是學校裡這些動物。」她強調這部片不只是觀察動物，更是希望孩子們從認識、喜歡到願意保護，共同打造與野生動物共生的校園環境。

白心儀分享過程中的甘苦，提到團隊為捕捉穿山甲、藍雀等畫面常需耗時等待，曾為拍藍雀叼衣架築巢足足等了兩年，更在拍攝時首次聽見穿山甲寶寶的心跳聲，當場感動落淚。她笑說：「我PO在社群，朋友都以為我老蚌生珠。」此外，團隊曾在拍攝時遭白鼻心咬傷、攝影師被毛毛蟲與螞蟻攻擊，也遇過流浪犬襲擊穿山甲，種種挑戰證明野外拍攝的不確定性與危險性。

這幾年，白心儀也前進50所學校演講，也就是因為了解生態教育的重要性，以及看見學生們對台灣的特有生物，包括石虎、黑熊、穿山甲、草鴞、黃喉貂等，有特別強烈的興趣和迴響，今年的紀錄片，團隊就深入校園，從學生的視角出發，以校園為場景，以校園野生動物為主角，可以說是這幾年拍過最接地氣最生活化的生態紀錄片。白心儀也笑說：「我應該是參與動物野放最多的媒體人了，還被野生動物保育團體封為最佳『放鳥人』。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中