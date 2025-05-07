白心儀被封最佳「放鳥人」 歷時2年完成校園野生動物紀錄片

白心儀今露面分享過程中的甘苦。（資料照，三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞歷時兩年，實地走訪全台校園，推出全球首部以「校園野生動物」為主題的紀錄片《我的動物同學》，今（7日）舉行盛大首映會，受到學界與保育界高度肯定。製作人兼主持人白心儀受訪時感性表示：「拍過南北極，但最打動孩子的，是學校裡這些動物。」她強調這部片不只是觀察動物，更是希望孩子們從認識、喜歡到願意保護，共同打造與野生動物共生的校園環境。

白心儀分享過程中的甘苦，提到團隊為捕捉穿山甲、藍雀等畫面常需耗時等待，曾為拍藍雀叼衣架築巢足足等了兩年，更在拍攝時首次聽見穿山甲寶寶的心跳聲，當場感動落淚。她笑說：「我PO在社群，朋友都以為我老蚌生珠。」此外，團隊曾在拍攝時遭白鼻心咬傷、攝影師被毛毛蟲與螞蟻攻擊，也遇過流浪犬襲擊穿山甲，種種挑戰證明野外拍攝的不確定性與危險性。

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這幾年，白心儀也前進50所學校演講，也就是因為了解生態教育的重要性，以及看見學生們對台灣的特有生物，包括石虎、黑熊、穿山甲、草鴞、黃喉貂等，有特別強烈的興趣和迴響，今年的紀錄片，團隊就深入校園，從學生的視角出發，以校園為場景，以校園野生動物為主角，可以說是這幾年拍過最接地氣最生活化的生態紀錄片。白心儀也笑說：「我應該是參與動物野放最多的媒體人了，還被野生動物保育團體封為最佳『放鳥人』。」

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