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周渝民罕談大S 吐露：精神不好時，熙媛接住我

周渝民在《我們與惡的距離》第二季飾演精神科醫生。（CATCHPLAY提供）周渝民在《我們與惡的距離》第二季飾演精神科醫生。（CATCHPLAY提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕周渝民、薛仕凌、楊貴媚等人合作影集《我們與惡的距離2》，戲裡探討許多社會議題，並提到「沒有人是座孤島」，每個人受傷了都會被「接住」。對於「接住」這詞，周渝民今受訪時坦言，自己一生中多次被溫柔接住，像是表演不好時，當時拍的《流星花園》導演蔡岳勳接住他，「當我精神不好時，熙媛接住我。」

他表示自己生命中一直以來都有很多貴人在身邊，幽默說：「可能我平時為人表現不錯，都有人來接住我，我很幸運。」而他口中所指的「大S」徐熙媛接住他的部分，應是2007年前女友許瑋倫因車禍驟逝，讓他深受打擊，一度傳出憂鬱症復發，當時女友大S陪在他身邊。

周渝民在劇中因妻小離世，有許多糾結、憤怒和哭戲，讓他印象最深的戲，那場戲是他和謝欣穎回到20年前的車上告白回憶戲，他拍攝時請劇組播放屬於2人的愛情主旋律歌曲，沒想到前奏一放，周渝民情緒蹦不住，哭得亂七八糟，他苦笑說：「可能情感太濃烈，後來這場戲就被剪掉了！」

導演林君陽解釋會剪掉這場戲的原因很單純，就是這樣的粉紅泡泡夾在這齣戲，欲乎突然跳頻，後來經過討論才決定剪掉。

此外，周渝民戲裡哭戲多，在妻小告別式的戲，甚至哭到鼻涕流出來，讓人看了心疼，他說自己當了近20年演員，這次拍戲和導演林君陽討論後，他只要上戲就會不自覺鼻頭發酸，他說：「我無法細算有多少哭戲，只要想到就哭，很符合角色狀況。」

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