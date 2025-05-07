凱希主持婚禮出糗！中場偷閒吃飯被抓包 還不小心喝茫

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》將於明（8日）晚9點播出「我最難忘的那場藝人婚禮，太不可思議！竟比電視劇還精采」主題，主持人與來賓分享參加婚禮的爆笑經歷。凱希自曝主持藝人陳志強與曾智希的婚禮，結果誤解流程提早離場吃飯，還不小心在飯局上喝醉。

凱希主持婚禮時出糗。（中天提供）

凱希曾在主持婚禮時出糗：「我去主持志強哥跟智希的婚禮，前一天跟志強哥開會時，他說開場完後有安排一段時間讓藝人朋友上台唱歌，這段時間我們可以輕鬆同樂，我理解的意思是這一段我可能不用在台上，所以當前一段結束的時候，我就先去吃飯了。」但她卻在吃飯時不小心喝醉了，「我坐的桌次有很多前輩，他們都跑來一起喝，我酒量沒有很好，但也不太敢拒絕，所以到後面我也開始在晃。」

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甄莉分享參加婚禮的奇葩觀察。（中天提供）

除了喝醉糗事，藝人甄莉也現身分享參加婚禮的奇葩觀察，特別提醒即將舉辦婚禮的依依一定要實名制安排座位。她表示有些藝人會蹭婚禮蹭得很誇張：「不但搶捧花，還拍影片蹭別人的流量。」提醒主辦人要多加留意、避開雷區。

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