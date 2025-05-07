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娛樂 電視

趙正平酒後失控大鬧婚禮 「拿打火機亂點」險釀火災

〔記者侯家瑜／台北報導〕藝人趙正平近日在《同學來了》節目上驚爆自己曾在好友沈玉琳婚禮上遭女藝人「腳勾搭訕」。當時對方穿著火辣，引起全場矚目，甚至在續攤時主動用腳碰觸他，之後更藉故癱軟在他身上，讓他不得不陪同返家。女方最後更開口邀請他「上來喝茶」，但趙正平堅定拒絕，表示已有女友，才讓對方知難而退。

趙正平曾在某場婚禮喝到失控。（中天提供）趙正平曾在某場婚禮喝到失控。（中天提供）

不只趙正平，女星依依也在節目中分享婚禮驚魂，她透露最近參加婚禮時，一位年輕男賓客喝醉後大鬧場，不但拍照時打新郎長輩後腦勺，還兇嗆其他賓客「是不會笑一下是不是」。整場婚禮因此氣氛緊張，讓她印象深刻直呼「太可怕」。

依依分享婚禮驚魂記。（中天提供）依依分享婚禮驚魂記。（中天提供）

趙正平聽完也自曝自己喝醉的脫序行徑，他笑說曾在某場婚禮喝到視線模糊，還拿打火機亂點，想模仿放鞭炮，最後竟點燃桌巾差點釀災，他笑說：「連我自己都怕我自己。」好在最後被朋友及時制止才沒鬧出更大禍。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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