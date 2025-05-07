宥勝婚姻疑斷！突清空3社群 慈惠粉專照也刪光

〔記者傅茗渝／台北報導〕宥勝涉強制猥褻遭判緩刑後，日前拍片宣布要復出，妻子慈惠發文力挺，表示「愛，能超越一切」，但因輿論反彈，6天後宣布停止復出計畫，今傳夫妻倆早已切割，宥勝社群也全數清空。

宥勝婚姻疑斷，被發現清空社群。（資料照，記者胡舜翔攝）

宥勝上月曾嘗試拍影片宣布復出，妻子慈惠也力挺，「這個世界的聲音太多，多到你很難分辨真假。我們能做的就是穩住自己的內心，照顧好那些真正在乎你的人。我始終相信，愛，能超越一切。」引發網友反彈聲浪，宥勝也表示未來將不再以「宥勝」的名義進行任何活動，承諾以低調方式彌補過錯。

請繼續往下閱讀...

宥勝YT頻道目前無任何內容。（翻攝自YouTube）

今爆出宥勝與結縭10年的慈惠早已不是夫妻，配偶欄早在猥褻案爆發時已是空白，對此，宥勝經紀人回應：「我收到的回覆是不再對外回應。」並無否認離婚消息。網友也發現，宥勝Facebook粉絲專頁、YouTube頻道與Instagram帳號皆已關閉或清空，老婆慈惠的粉專也把照片刪光，引發關注。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法