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娛樂 電視

白冰冰「害怕過母親節」曝心聲 揭子弟兵暖舉叮嚀這件事

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前赴新加坡表演，難得與蔡小虎合體唱《小姐請你給我愛》，兩人互動默契佳，被稱為「最年長的CP」。面對即將到來的母親節，白冰冰不打算慶祝，她坦言：「我最怕母親節了，以平常日度過。」

白冰冰在民丹島搭船享受歡樂時光。（長興影視提供）白冰冰在民丹島搭船享受歡樂時光。（長興影視提供）

白冰冰與台灣歌手李翊君、龍千玉、張秀卿、蔡小虎、黃仲崑、江志豐、沈文程一起在可以容納上萬人的新加坡室內體育參加「佳樂之夜金曲演唱會2」的演出，白冰冰說：「能跟這麼多位大牌歌手一起演出，真的很難得，每一號人物都是可以獨立辦演唱會的，好像重返歌廳秀時期。」白冰冰在演唱會唱了《阿娜答》、《唱抹煞》、《舞池》的經典組曲，用手語表演《體會》，並唱了民視八點檔《好運來》的主題曲《飲酒講酒話》。

白冰冰在馬來西亞享受榴槤自由。（長興影視提供）白冰冰在馬來西亞享受榴槤自由。（長興影視提供）

白冰冰此行除了演唱會外，最特別的是帶了100多名的鐵粉同行，同遊星馬和印尼的民丹島，白冰冰也並在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》分享此趟旅程，只見她一上遊覽車，就有粉絲大喊我愛《超級冰冰Show》，在演唱會上更熱情大喊「冰冰我愛妳」，讓白冰冰聽了很感動。

白冰冰此行也大飽口福，尤其是榴槤吃到飽，她說：「我這次吃到黑翅和貓山王兩個品種的榴槤，在台灣是一家人吃一顆榴槤，在這裡我就拚命吃，結果一個人就吃掉一顆半。吃完被提醒會火氣大，又狂喝椰子水，結果喝到肚子超脹。」沒節制的結果，讓白冰冰回到台灣就「燒聲」，她笑說：「吃太補了，太燥熱了。」

白冰冰（左起）在新加坡與蔡小虎合唱，沈文程出來與他們互動。（長興影視提供）白冰冰（左起）在新加坡與蔡小虎合唱，沈文程出來與他們互動。（長興影視提供）

母親節將至，但卻是白冰冰最不想面對的日子，她說：「子弟兵會想買花、買蛋糕陪我吃飯，但他們都有母親，我就叫他們不用來了。」白冰冰以平常心過母親節，「他們還是會給我卡片和花，但我跟他們說真把我當媽，就努力做好自己的事業，母親節不用特別準備，我不過節，這對我來說就是個平常日。」

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