何如芸離婚官司靠「高人指點」 揭血淚育兒史被孩子一句話逼哭

〔記者林欣穎／台北報導〕于美人主持東森超視時尚命理綜藝節目《美人餐桌》，最新一集邀請呂文婉、何如芸等藝人來賓，暢談作為單身母親與兒女相處的血淚故事。何如芸分享自己當時離婚和于美人請的是同一位離婚律師，開庭前一天還有打給于美人哭訴。

何如芸離婚時大兒子跟小兒子分別在12歲、9歲，他們被送到新加坡生活，與孩子分隔兩地，讓她感觸良多。所幸兒子非常貼心，不僅沒有埋怨，反而安慰她：「不會生氣，如果妳一直跟我在一起，我會變成媽寶。」讓何如芸當場淚崩，直呼「我兒子療癒到我。」

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何如芸（左）打離婚官司受于美人指點。（東森超視提供）

于美人感嘆提到，對於失婚婦女們來說，離開丈夫不難，難的是離開小孩，更自爆「如芸離婚的過程我都知情，果然要找理智的過來人，就是本人我給出一些建議給她。」更重提當年自己「很不理智」的離婚往事。

何如芸在開庭前一天曾打給于美人哭訴，只要看到對方就很痛苦，不知如何是好，于美人建議她：「明天開庭就找一個桌腳，不要看任何地方，就看著那個桌腳，這樣會讓法官覺得妳在巨大的創傷裡，已經放空，沒有任何辯駁的能力，無力又無助。」沒想到隔天出庭，律師竟稱讚她表現判若兩人，讓何如芸笑說，這一切都要感謝「高人指點」，一旁的呂文婉則開玩笑說，律師費應該要分一成給美人姐。

何如芸離婚官司有于美人指點，出奇招看桌腳奏效。（東森超視提供）

身為單親媽媽的呂文婉，也坦承對孩子有分離焦慮，只要孩子開始獨立自主，反而讓她崩潰大哭，覺得孩子不再需要自己了。她也分享，自己從未打過孩子，但仍對孩子造成許多陰影。直到女兒大四時，母女倆才促膝長談、抱頭痛哭，才了解單親家庭帶給女兒的負面壓力有多大。

于美人也分享：「很多時候，家庭結構改變，變成單親家庭，母親這時會非常脆弱，家中的孩子反而會扮演起家長的角色來照顧妳。但這種時候，爸媽千萬不能覺得小孩很懂事，更不能耽溺在其中，要趕快站起來，因為如果家庭序位錯亂，孩子長期扮演不對的角色，會嚴重影響他的人際與情感關係，造成扭曲。」

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