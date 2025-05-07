江泳錡前夫楊煥離世…工作夥伴證實 前往金門處理

〔記者侯家瑜／台北報導〕《超級夜總會》監製楊煥喻（又名楊煥）2019年與藝人江泳錡在台北舉行婚禮，前年傳出離婚消息。怎料今（7）日稍早，楊煥的臉書帳號突然出現一則由他人代為發表的貼文，內容以第一人稱語氣寫道：「Hi hi各位兄弟們，我先走一步到另一個世界……」讓親友及網友震驚不已。對此，楊煥的工作夥伴小多也證實辭世噩耗，「我們公司的同事還沒到金門，所以目前沒有詳細的消息，等有消息再來回覆你們，謝謝關心。」

江泳錡（右）與楊煥。（翻攝臉書）

貼文中提到，楊煥已先走一步，「Hi hi各位兄弟們，我先走一步到另一個世界，先看看哪有酒喝，我知道還有未完成的工作，記得找泳錡，各位Hank真的走了，但他很開心認識大家，現在我在處理他的後事，X的！上輩子我一定是欠他的，謝謝大家關心，他的工作後續真的麻煩找我。」這段話一出，引發網路一片惋惜。

請繼續往下閱讀...

據了解，江泳錡本人稍早已向媒體證實前夫死訊，透露楊煥是在今日清晨離世，至於詳細死因，目前仍需由家屬對外說明。消息曝光後，不少網友湧入楊煥的臉書留言哀悼：「ㄧ輩子的兄弟！好好跟佛祖去修行」、「兄弟，幫我佔好位置，我喝百威你喝海尼根」，大家都難以置信這位昔日熟悉的身影，竟突然告別人世。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法