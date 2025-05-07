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娛樂 亞洲

泰劇《我們的秘密》CP二度訪台 6月TICC「全場參與彩排」

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國百合劇《我們的秘密》去年播出後，兩位女主角Ling與Orm瞬間爆紅，高人氣引來千位粉絲當時擠爆桃園機場，時隔近半年，她們確定將在6月7日二度訪台舉辦見面會，這次場地升級、福利加碼，全場可以參加彩排！

Ling（Lingling Sirilak Kwong，中文名為：鄺玲玲）與Orm（Kornnaphat Sethratanapong）2024年參演百合劇《我們的秘密》在泰國Netflix播出並奪下收視第一，兩人在劇裡演虐戀情侶，從初見到熱戀、下跪求婚到浪漫滾床，讓劇迷看得臉紅心跳。

LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（超奇娛樂提供）LingOrm超人氣CP檔，兩人被譽為「GL天花板」。（超奇娛樂提供）

更瘋狂的是，Ling與Orm在戲內的曖昧情延伸到戲外，Ling曾表示：「我和Orm在一起時，處於一個舒適和安全的狀態，對我來說，和她在一起我很安心，她和我在一起她也很安心。」Orm也回應：「這樣一直下去吧，不要跑到哪裡去。」

LingOrm即將在6月7日來台見粉絲。（超奇娛樂提供）LingOrm即將在6月7日來台見粉絲。（超奇娛樂提供）

兩人去年11月首次旋風訪台見粉絲，兩人抵台後手牽手「秀恩愛」，還親切地與粉絲互動，千人團結喊著「LingOrm」，桃園機場瞬間變成粉紅宇宙中心，回泰國後二搭戲劇《唯有你》，同樣未播先轟動。

「LING & ORM 2025 Fan Meeting in Taipei」預計6月7日於TICC辦見面會，門票於5月10日15點在ibon售票系統正式開賣。

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