炎亞綸被偏鄉孩童音樂治癒 脫口最動人的是這點

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸與時尚品牌J&NINA攜手支持偏鄉孩童教育資源計畫。來自偏鄉地區的孩童用口風琴演奏，讓炎亞綸深受感動，「這些部落孩子最打動我的，不是他們多有夢想，而是那份對世界虛懷若谷的心。在自然環境中成長的他們，比我們都市人更懂得敬畏、純淨與分享。」他說，內心被孩子們滿滿的用心與真誠打動，「這場公益不只是我們幫助他們，更像是他們用音樂治癒了我們。」

炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）

偏鄉孩童用音樂表達自我，炎亞綸回憶起自己小時候參加合唱團的時光，「但他們厲害的地方是，他們可能在學齡前就開始跟著部落族人學唱歌，或是在重要的祭典，展現自己的音樂細胞，而這反而是都市孩童相對缺乏的生命經驗。」被問到如果能對這群孩子說一句話，炎亞綸語氣溫柔地說：「盡量讓自己快樂地過每一天，雖然起伏難免，但請相信，那些快樂，是你自己可以選擇的。」

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炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）

炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）

這場公益行動也是炎亞綸與品牌J&NINA多年的情誼延伸。面對自身影響力，炎亞綸認為：「公益應該是隨時可行的事，不一定要大張旗鼓。只要是善的循環，它就會流動回來，不需刻意宣傳。我只是做自己該做的。」他也提醒社會大眾，勿因一些不義事件就對公益失望：「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」

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