晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

炎亞綸被偏鄉孩童音樂治癒 脫口最動人的是這點

〔記者張釔泠／台北報導〕炎亞綸與時尚品牌J&NINA攜手支持偏鄉孩童教育資源計畫。來自偏鄉地區的孩童用口風琴演奏，讓炎亞綸深受感動，「這些部落孩子最打動我的，不是他們多有夢想，而是那份對世界虛懷若谷的心。在自然環境中成長的他們，比我們都市人更懂得敬畏、純淨與分享。」他說，內心被孩子們滿滿的用心與真誠打動，「這場公益不只是我們幫助他們，更像是他們用音樂治癒了我們。」

炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）

偏鄉孩童用音樂表達自我，炎亞綸回憶起自己小時候參加合唱團的時光，「但他們厲害的地方是，他們可能在學齡前就開始跟著部落族人學唱歌，或是在重要的祭典，展現自己的音樂細胞，而這反而是都市孩童相對缺乏的生命經驗。」被問到如果能對這群孩子說一句話，炎亞綸語氣溫柔地說：「盡量讓自己快樂地過每一天，雖然起伏難免，但請相信，那些快樂，是你自己可以選擇的。」

炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）

炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）炎亞綸出席時尚品牌J&NINA舉辦的公益活動。（J&NINA提供）

這場公益行動也是炎亞綸與品牌J&NINA多年的情誼延伸。面對自身影響力，炎亞綸認為：「公益應該是隨時可行的事，不一定要大張旗鼓。只要是善的循環，它就會流動回來，不需刻意宣傳。我只是做自己該做的。」他也提醒社會大眾，勿因一些不義事件就對公益失望：「勿以善小而不為，勿以惡小而為之。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中