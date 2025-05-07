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娛樂 電視

宥勝遭爆離婚 清水200坪農宅空無一人、地方代言喊卡

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人宥勝涉嫌在2016年間對女助理性騷擾，2023年一審遭台北地院判決8個月，全案還可上訴。宥勝全家從台北搬至台中市清水鄉村居住，今爆出宥勝的配偶欄早在猥褻案爆發時已是空白。宥勝形象受損，除了代言廠商切割，清水農會今日坦言，2022年原本計畫邀請宥勝代言農會產品，尚在規劃階段，就爆出負面新聞，合作喊卡，所幸未有任何損失。

宥勝2022年有公開參加「清水區推廣蔬果產業文化暨青農成果展售活動」，與市府農業局與清水農會人員一同站台，展現高人氣與親和力，不少民眾爭相合影簽名，他也來者不拒，展現親和力，成為活動焦點。

宥勝（右）2022年出席清水農會的推廣及展售活動。（資料照）宥勝（右）2022年出席清水農會的推廣及展售活動。（資料照）

清水農會今日指出，農會近年常舉辦公益活動，例如明天（8）日上午在農會辦公大樓前舉辦「溫馨五月天、關懷滿人間」公益活動。活動由農會全額捐助，發送近1500份愛心物資給予區內約700戶的低收入戶家庭，物資內容包含清水在地優質農產品與日常生活必需品。

據了解，原本宥勝以高知名度藝人形象定居清水，讓清水農會規劃的公益活動有了形象大使最佳人選，計畫跟宥勝合作，請他代言農會產品，還在規劃階段就爆出負面消息，所幸未正式簽約合作，之後雙方就未再聯繫。

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