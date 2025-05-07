金賽綸家屬再放話！今開記者會預告「金秀賢重罪」

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙金」金秀賢、金賽綸感情風波未停！金賽綸2月於金秀賢生日當天逝世，掀起巨大風暴，3月起，金賽綸家屬透過「橫豎研究所」聲稱兩人交往6年，但金秀賢否認；金賽綸家屬今（7）預告台灣時間下午1點，將舉辦記者會，聲稱要公布「金秀賢重罪」。

金賽綸家屬曾於3月27日透過委任律師召開記者會，公開金賽綸未成年與金秀賢之間的通訊記錄以及金賽綸親筆所寫的信件，主張金秀賢就是金賽綸的初戀，雙方攻防戰尚未停止。

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金秀賢（左）、金賽綸的感情風波尚未停止。（翻攝自Naver）

針對與未成年人交往的疑慮持續不斷，金秀賢於3月31日出面召開記者會，坦言並沒有在金賽綸未成年時交往，全盤否認向她施壓債務等，並表示，2016、2018年和金賽綸對話的的明顯不是同一人。

此外，金秀賢公司已向女方家屬、YT「橫豎研究所」以損毀名譽為由，要求120億韓幣（約台幣2.7億元）的損害賠償，未知金賽綸家屬將提出何種「金秀賢重罪證據」，引發網友瘋狂議論。

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