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娛樂 電視

大逆轉？判決書揭「Makiyo說法不全錯」 司機昏迷指數曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕Makiyo近日在Podcast節目上重提2012年醉毆計程車司機事件表示「司機沒昏迷」，更稱對方拿到賠償金後曾出國旅遊，惹得家屬揚言提告，並駁斥指司機當年送醫後「昏迷指數為3」。如今，當年的醉毆事件可能迎來大逆轉。

Makiyo重提2012年醉毆計程車司機事件。（資料照，記者陳奕全攝）Makiyo重提2012年醉毆計程車司機事件。（資料照，記者陳奕全攝）

有網友翻出當年法院判決書，發現內容寫道「被害人當時之昏迷指數為14，意識尚屬清楚」，並說明昏迷指數GCS滿分為15，最低為3，數值越低代表病情越嚴重。該段內容引發討論，有人質疑家屬說法是否有誤，「Makiyo說的其實沒錯？」、「這個案子要翻轉了嗎？」但也有不少網友提醒，爭議不該集中在昏迷指數，而是事件本質的暴力傷害。

事實上，判決書中明確指出，Makiyo與友人友寄隆輝當年確實有出腳踢打司機頭部、胸部等處，行為構成普通傷害罪。雖然事隔多年，但暴力畫面仍讓人難以忘懷，即使Makiyo試圖為自己澄清過往，輿論仍兩極分化，有人認為她應該為曾經的行為負起完全責任，不應再以模糊語氣輕描淡寫，否則只會再度傷害當事人及家屬。

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