女神人設又塌？李珠珢爆「非C位不站」鬧脾氣 球團回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」韓籍人氣成員「AI女神」李珠珢日前宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，引發台韓兩地網友熱烈討論，不過人紅是非多，李珠珢接連被爆「耍大牌」、開天價代言費傳聞，如今又被爆在球隊中沒禮貌、缺乏團隊精神，還有一說是「非C位不站」等，對此，球團也做出回應，希望外界能以更多正面鼓勵取代無謂的揣測。

李珠珢來台負面傳聞不斷。（資料照，記者陳逸寬攝）

據悉，李珠珢多次在公開場合展現不配合態度，不僅因無法站C位情緒失控、拒跳賽前表演並向副領隊施壓，還在開幕戰拍攝時公然拒絕配合，並稱公司有說可自行決定參與；另在手遊廣告拍攝中，還曾因不滿裝扮的髮套尺寸擺臭臉喊卡。

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針對傳聞，球團回應記者，為帶給進場球迷更多樣化的觀賽體驗，今年度球團行銷除開場舞外，亦增加中場個人舞蹈及小組表演。配合當日行銷活動流程，公司會進行相對應之行程調整及安排。

富邦育樂表示，李珠珢來台後，認真努力適應台式應援，近期在球場上的表現有目共睹。希望外界能以更多正面鼓勵取代無謂的揣測，讓她在台灣棒球場上展現才華。

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