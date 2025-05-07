苦苓不只高談罷免藍營立委 搭高鐵撇步大方分享

搭高鐵如何讓大行李不會滑動失控，苦苓分享小撇步。（翻攝自苦苓臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕罷免不適任藍營立委動起來，作家苦苓反嗆國民黨立委王鴻薇3日在台北市一場活動中心舉辦說明會表示：「我們國民黨35席立委都那麼差嗎？」他狂電嗆王鴻薇 :「不是35個，還有17個貴黨立委也很爛，只是不分區沒辦法罷免，這樣懂了嗎？」

其實苦苓不只暢談不適任國民黨立委，他也分享生活小常識，6日在臉書分享搭高鐵，有一對夫婦上車後，因為行李放置區已經滿了，就把2個大行李廂放在座位最後面，「但是車一開動，外面那個行李廂就『溜』到走道上了，那位先生急忙從座位上跳起來，扶住行李廂，有點不知所措。」

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坐在後面的苦苓當場提出建議：「把那個行李廂放在最後面的另一邊，然後把2邊外側的小桌板都放下來，就可以分別『擋』住2個大行李廂了。」對方照做後才鬆了一口氣，頻頻向苦苓道謝，他回不客氣。

發文最後，苦苓笑說:「其實我也是跟某位貼心的高鐵列車長偷學到的。」

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