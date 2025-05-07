美國如何玩弄整個世界？ 魔術師粘立人一席話秒懂

近日新台幣急升，短短2個交易日升值近2元、升幅逾6%。圖為示意圖。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普的反覆關稅貿易政策造成美元兌其他主要國家貶值，周一台幣兌美元暴升，美媒CNN指出，川普「重新平衡」全球貿易的做法擾亂金融市場通常較為平靜的角落（quiet corner of global markets，意指台灣），對美元和全球經濟的未來可能造成重大影響。

根據Refinitv數據，自上週五以來，台幣兌美元已上漲8%，僅在2個交易日內就上漲如此大的幅度，原因是市場猜測台灣不得不向白宮做出貿易相關讓步。

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職業魔術師粘立人6日在臉書發文發表個人見解，他說：「有個人2025年3月底，從美國帶著 100萬美元來台灣，換了3300萬台幣，每天吃喝玩樂跑夜店、把妹都不用做事，過著神仙般的生活，一個月下來花了350萬台幣。」

粘立人說，現在這個人把剩下2950萬台幣換回100萬美元，開開心心地又回去了，「這就是老美，看懂了嗎？你也可以這樣玩，美國人就是這樣玩弄整個世界。」

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