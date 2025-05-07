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小甜甜前夫控小孩丟保母 不忍了怒反擊

小甜甜日前遭前夫宋晉賢嗆聲女兒米苔目都丟給保母帶，引發關注（資料照））小甜甜日前遭前夫宋晉賢嗆聲女兒米苔目都丟給保母帶，引發關注（資料照））

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小甜甜」張可昀不久前遭前夫宋晉賢控訴女兒米苔目丟給保母帶，昨（6）日她分享接送女兒照片，霸氣發聲：「自己小孩自己帶，自己的小孩自己接送，小孩的假日也都安排了她自己想學習的課程，喜歡這一切平平凡凡簡簡單單的生活。」

不滿被前夫嗆聲，小甜甜發文感嘆表示，其實每個媽媽在你知道你是媽媽的那一刻，你就已經開始學習當媽媽了，過去現在和未來我都會獨自一肩扛起扛好扛滿。

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過往小甜甜也曾分享帶女兒搭機照片，感性表示：「不管我的人在哪，米苔目就在哪，全心投入的參與陪伴才是最重要的。吸一口氣，社會需要正能量。」反駁前夫莫須有的指控。

小甜甜去年將工作重心轉往中國，帶女兒前往廈門直播帶貨，不過這碗飯不好捧，為求流量不惜吞蛇吃蟲，仍不見起色，導致銷售成績不理想，有媒體爆料，日前她黯然返台尋求工作機會，對此，前夫宋晉賢酸嗆：「需要流量的工作做不來了， 難道不能去做一份實實在在的工作？」

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