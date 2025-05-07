馬筱梅受夠了！婚禮前爆「偷腥叫床遭拒做婚紗」 出面反擊

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲即將在本月補辦婚禮，不過現任妻子「Mandy」馬筱梅連日來卻被輿論推至風口浪尖上，不僅遭前夫公開指控「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」，然而近日又傳出中國婚紗女王拒絕為她設計婚紗。面對各方討論聲浪，馬筱梅則以強硬態度正面展開反擊。

馬筱梅（左）與汪小菲補辦婚禮之前，遭到連環爆料。（翻攝自微博）

蘭玉日前在微博分享影片透露，曾在農曆新年期間婉拒一名男士請求設計婚紗，「這位男士的前妻是我特別喜歡的人，而且前妻已經離開人世。」她強調自己不僅是設計師，也是一個「講人品」的人。由於描述與汪小菲與大S情史相符，立刻在網路掀起討論，Mandy更被標籤嘲諷：「是拒絕你了嗎？看看你們一家臭大街了吧？」

請繼續往下閱讀...

婚紗設計師蘭玉（圖）暗指曾拒絕汪小菲、馬筱梅的請求。（翻攝自微博）

馬筱梅面對輿論，親上火線展開反擊。（翻攝自微博）

受夠各界無稽之談，馬筱梅忍無可忍出面否認與蘭玉有過聯繫，態度強硬回嗆：「我沒跟這位聯繫過，也不認識這位是誰。」同時再狠酸：「借她的話說，做人吧，不要蹭流量。」她也強調律師團隊正蒐證準備對外界的抹黑提告。婚禮在即，風波卻未平息，Mandy與汪小菲的婚事是否得以順利進行，備受關注。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法