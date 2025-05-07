菲國「全能天后」親吻男性有詛咒 《親親會消失》來自民間傳說

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕菲律賓浪漫愛情喜劇《所以親親會消失對不對》由菲律賓「全能天后」張金珠與國民男神保羅艾夫利諾攜手主演，繼菲版《金秘書為何那樣》後再度合作，打造出一段關於「愛情詛咒」的奇幻戀曲。

故事靈感源自菲律賓民間傳說，結合韓式浪漫喜劇風格，在全球30國、超過700間戲院同步上映，刷新菲律賓電影年度開片紀錄，首週末3天全球突破一億披索（約台幣5411萬元）票房，一舉成為今年最賣座的菲律賓本土電影。

請繼續往下閱讀...

保羅艾夫利諾（左）、張金珠攜手主演《所以親親會消失對不對》。（威視提供）

電影講述深信自己受到「親親詛咒」的女主角莎麗，每當與喜歡的對象接吻，對方都會離奇消失，直到遇見怪咖房東喬洛，命運開始逆轉，一場荒謬卻又令人怦然心動的戀愛喜劇就此展開。

片中，張金珠以自然活潑的演技詮釋女主角的無厘頭日常，逗趣的橋段讓人笑到噴淚，有場她搞笑扮鬼的橋段更成為影廳內的爆笑焦點，另一場與男主角的曖昧床戲則讓影迷臉紅心跳，為票房增添爆發力。

張金珠以自然活潑的演技詮釋女主角的無厘頭日常。（威視提供）

談到《所以親親會消失對不對》圍繞著一場「愛情詛咒」，保羅艾夫利諾表示，菲律賓人其實非常迷信，這些迷信部分來自於民間傳說，也融合西班牙、日本或中國文化。

張金珠則強調，電影最想傳達的是「愛一直都在，不要因為過去的傷害或迷信放棄去愛，也別害怕再次尋找愛情。」她還掛保證，正能量滿滿的劇情，絕對會令觀眾笑著出場。《所以親親會消失對不對》9日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法