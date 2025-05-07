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娛樂 最新消息

白敬亭爆二搭《難哄》章若楠破局 網爆「2原因」拒絕合體

羅子秦／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕白敬亭與章若楠搭檔演出夯劇《難哄》，兩人CP感十足，甚至爆出假戲真做熱戀中，近日傳出白敬亭與章若楠有望二搭演出嫌疑新劇《十日終焉》，不過章若楠團隊隨即否認此事，外界猜測章若楠方面因考量2大理由，所以拒絕二搭，讓不少《難哄》的CP粉非常失望。

白敬亭（左）、章若楠主演甜寵劇《難哄》爆紅。（翻攝自微博）白敬亭（左）、章若楠主演甜寵劇《難哄》爆紅。（翻攝自微博）

章若楠的工作團隊火速闢謠二搭白敬亭，外界猜測有2大原因，第一就是雙方拍《難哄》傳出熱戀，若真的二搭，會有很多人關注兩人戲裡、戲外的互動，勢必無法專注在戲劇上，且《難哄》會成功的一大部分原因就是劇組拍攝時非常保密，外界甚至還以為兩人拍完戲後還不太熟悉，沒想到CP感爆棚，但在新劇組無法確認是否能在完全保密的情況下拍攝，所以暫時拒絕二搭。

另一個原因就是《難哄》在中國以外地區播出時，不少白敬亭粉絲發現章若楠的名字竟然在白敬亭之前，但《難哄》其實是大男主戲，不少人認為章若楠故意「偷番位」，但章若楠粉絲認為一切都是劇組在處理，粉絲在網路上爭論不休，為了避免後續尷尬，所以章若楠方面直接拒絕與白敬亭二搭。

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