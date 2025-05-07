林依晨《失明》奪「約翰尼斯堡影展」最佳影片 兩點打動評審團

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨、黃茂昌監製，導演周美豫執導的電影《失明》再傳捷報！該片在南非「約翰尼斯堡影展」榮獲最佳影片，主要以「無畏、勇敢」的內容打動評審團，從11部競賽作品中脫穎而出。

《失明》描述表面看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事。（周子娛樂提供）

《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，描述表面看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事，繼入圍2025「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元、入選第20屆「大阪亞洲影展」特別注目單元後，接著榮獲約翰尼斯堡影展最佳影片，又入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元。

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《失明》在世界各地影展傳捷報。（周子娛樂提供）

林依晨表示，聽到電影拿下「最佳影片」的消息時，正忙著餵女兒吃飯和準備幫她洗澡，突然有種事業家庭兩不誤的實在感，「感謝參與這部戲的所有人，意志堅定地付出自己的專業，一磚一瓦地打好了這部戲的基礎。」

導演周美豫很感謝評審，表示非常榮幸獲獎，「這麼多出色作品為世界帶來如此特殊的能量和靈感，我會繼續努力，將這份榮譽轉化為更有意義的電影作品。」

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