晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

林依晨《失明》奪「約翰尼斯堡影展」最佳影片 兩點打動評審團

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨、黃茂昌監製，導演周美豫執導的電影《失明》再傳捷報！該片在南非「約翰尼斯堡影展」榮獲最佳影片，主要以「無畏、勇敢」的內容打動評審團，從11部競賽作品中脫穎而出。

《失明》描述表面看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事。（周子娛樂提供）《失明》描述表面看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事。（周子娛樂提供）

《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，描述表面看似完美的家庭，背後隱藏錯綜複雜的親情與同性愛情故事，繼入圍2025「鹿特丹影展」金虎獎主競賽單元、入選第20屆「大阪亞洲影展」特別注目單元後，接著榮獲約翰尼斯堡影展最佳影片，又入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元。

《失明》在世界各地影展傳捷報。（周子娛樂提供）《失明》在世界各地影展傳捷報。（周子娛樂提供）

林依晨表示，聽到電影拿下「最佳影片」的消息時，正忙著餵女兒吃飯和準備幫她洗澡，突然有種事業家庭兩不誤的實在感，「感謝參與這部戲的所有人，意志堅定地付出自己的專業，一磚一瓦地打好了這部戲的基礎。」

導演周美豫很感謝評審，表示非常榮幸獲獎，「這麼多出色作品為世界帶來如此特殊的能量和靈感，我會繼續努力，將這份榮譽轉化為更有意義的電影作品。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中