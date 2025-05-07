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娛樂 電視

女主角逃漏稅遭封殺 甜寵小花靠「AI換臉」竟爆紅

羅子秦／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕古裝仙俠劇《落花時節又逢君》的男主角由《念無雙》男神劉學義主演，原定女主角是《琉璃》爆紅女星袁冰妍，她卻因逃漏稅風波遭封殺，導致此劇遲遲無法上檔，劇組為拯救戲劇命運重啟補拍，改由《賀先生的戀戀不忘》甜寵小花胡意旋「AI換臉」接棒女主，沒想到意外獲得觀眾大力讚賞。據了解，胡意旋補拍時大多對著綠幕演出，卻自然融入紅茶花妖「紅凝」的俏皮靈動，網友盛讚：「比原版更討喜」、「AI換臉有點扯，這CP我反而磕到了」。

劉學義拍《落花時節又逢君》，從20歲拍到30歲，外表無違和。（台灣大哥大MyVideo提供）劉學義拍《落花時節又逢君》，從20歲拍到30歲，外表無違和。（台灣大哥大MyVideo提供）

《落花時節又逢君》節奏飛快，不拖泥帶水成為劇迷心頭好，前四集就交代男女主相遇由來，第六集更狂發糖，連親三次甜到讓人臉紅心跳，胡意旋飾演的紅茶花妖對劉學義飾演的神尊直球告白：「我們同修吧，我對神尊除了要報恩，還產生了愛。」而後在花好月圓夜晚再次撲上神尊大人，這回連錦繡也難以招架，深情回吻讓觀眾直呼：「這對進展太快，我還沒準備好！」

胡意旋（右）、劉學義主演的《落花時節又逢君》吻戲進度飛快，一集親3次。（台灣大哥大MyVideo提供）胡意旋（右）、劉學義主演的《落花時節又逢君》吻戲進度飛快，一集親3次。（台灣大哥大MyVideo提供）

胡意旋接棒《落花時節又逢君》女主角。（台灣大哥大MyVideo提供）胡意旋接棒《落花時節又逢君》女主角。（台灣大哥大MyVideo提供）

身為近年最穩仙俠劇演員之一，劉學義這次在《落花時節又逢君》再度證明「神仙專業戶」實力。該劇集其實早在4年前就已拍完，開拍時劉學義還未滿30歲，為補新戲份，劉學義半年前重返片場拍攝，進入30歲的顏值不僅毫無違和感，網友甚至大讚：「補拍的他更帥了！」尤其一幕他糾結著翻閱卷軸，想確認是否動心的片段，更被盛讚神情拿捏細膩、演技自然無矯作，「從顏值到情緒，完全打中仙俠控的心！」《落花時節又逢君》在台灣大哥大MyVideo熱播中。

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