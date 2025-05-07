楊子儀認了「離不開她」 大方告白人妻：有她在才安心

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊子儀在台視八點檔《寶島西米樂》描繪50、60年代西裝師傅的故事，他戲裡飾演何宜珊的父親，卻因故失蹤，女兒一肩擔起父親尚未完成的西裝夢，立志成為台灣第一位女西裝師。由於劇情設定，楊子儀僅透過「回憶」現身，與成年後的何宜珊無緣相見，因此何宜珊特地在楊子儀拍攝當天探班，她笑說：「我來看看我的『回憶』，感受一下父女倆是如何互動。」這次探班不僅讓何宜珊「父女團圓」也意外成為現場的「縫紉指導」。

楊子儀在《寶島西米樂》的角色因故失蹤，成為西裝師傅的夢想被中斷。（台視提供）

楊子儀談到縫紉，先自信表示：「以前家政課縫過娃娃，基礎概念還是有的！」但當他拿起針線，才發現做西裝與縫娃娃根本是兩回事，所幸何宜珊先前上過劇組安排的裁縫課，馬上手把手指導他縫紉及使用「頂針」的正確手勢。楊子儀不到一會兒就掌握技巧，開心表示：「順著縫的話，會發現這個動作最好施力，宜珊真的幫了我很多忙！」

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何宜珊（右）分享縫紉技巧給楊子儀。（台視提供）

楊子儀劇中的女兒瞬間成了老師，他很感謝何宜珊的情義相挺，笑喊：「離不開她！拍特寫的時候，我都不讓宜珊走，有她在我才安心。」楊子儀對自己要求高，希望縫紉作品在鏡頭下都完美呈現，拍攝時來回拆改，何宜珊則在一旁鼓勵：「子儀哥縫得很好！整齊度和間距都抓得很好，畫面很漂亮。我其實稍微提一下，他就完全懂了，很厲害。」

楊子儀（左）開心有何宜珊幫忙，讓《寶島西米樂》拍攝更加順利。（台視提供）

何宜珊當天不僅擔任「縫紉指導」，還臨時幫劇組畫紙樣，最讓何宜珊有成就感的是，飾演她小時候的演員竟以為她是專業的裁縫師，她謙虛笑說：「之前劇組的課沒有白上！」何宜珊回憶起自己的第一部戲《春梅》，當時便與楊子儀合作，並從對方身上學到許多拍戲技巧：「導演讓我在螢幕前面觀察子儀哥的表演，他也教了我很多拍戲的訣竅，今天坐在螢幕旁看到畫面，彷彿過去的回憶一下子湧上，心中十分感動。」時隔多年再度同劇演出，雖然劇中無緣對戲，戲外卻有了不同的互動與交流。

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