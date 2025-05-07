秦漢相隔24年再接台劇！紅遍半世紀「二秦二林」現況曝光

羅子秦／核稿編輯

〔記者蕭方綺／綜合報導〕79歲的秦漢相隔24年再接台劇《忘了我記得》，雖白髮蒼蒼，卻仍幽默迷人，加上頑童舉止，魅力依舊不減，他自稱已是「七老八十」，但維持打籃球習慣，笑說：「只要不要去照鏡子，會發現一切都沒改變。」他從1966年開始演藝生涯，拍攝瓊瑤電影開始走紅，70年代是愛情文藝片在台灣最盛行的年代，也是「二秦二林」最風光的時刻，除了秦漢之外，本報也盤點秦祥林、林青霞和林鳳嬌近況報你知。

秦漢雖白髮蒼蒼，卻仍幽默迷人，是個老頑童。（記者陳奕全攝）

秦漢因愛情文藝片中的演技和銀幕上既溫文儒雅又深情形象受到歡迎，近年多在中國拍戲，疫情後全面停工，後來劉若英靠「田野調查」為由，慢慢「接近」秦漢，找他在影集《忘了我記得》中演出謝盈萱的父親。

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秦漢平時愛騎腳踏車、愛打籃球，也愛聊外星人，劉若英索性將這些特質融入角色。劉若英提到秦漢天天都會選正中午騎腳踏車到籃球場打籃球，因為那時沒人會打擾；打球前還會繞著球場跑9圈，為何是「9圈」這樣精確的數字？主要是因為他認為跑8圈不夠，10圈又太累，這解釋讓人會心一笑。

林青霞（中）過去和秦漢（左）、秦祥林的三角戀是娛樂頭條。（翻攝自網路）

76歲的秦祥林過去有「永遠的白馬王子」封號，以《長情萬縷》和《人在天涯》得到兩屆金馬獎最佳男主角獎，他1978年與蕭芳芳閃電結束3年婚姻，傳出因為男方花心加上賭博習慣，讓蕭芳芳忍無可忍，不滿半夜還要幫好賭的丈夫回家開門；更有傳聞被關在門外的秦祥林一度氣到報警，甚至呼女方巴掌，導致兩人感情徹底決裂婚姻畫下句點。

秦漢（左）與林青霞（右）因戲結緣，兩人戀情最後仍無疾而終。（翻攝自微博）



恢復單身後，便對林青霞展開攻勢，而林青霞當時正陷入與秦漢的情傷中，轉頭便答應與秦祥林訂婚，兩人1980年訂婚，4年後林青霞要求解除婚約，1988年他與化妝助理曹昌莉結婚並定居美國，生下2個兒子，近年夫妻倆定居美國洛杉磯。2013年秦祥林曾受金馬執委會邀請，帶妻子返台擔任頒獎嘉賓。

胡錦（右）2023年分享和秦祥林（左）與他妻子曹昌莉的合照。（翻攝自臉書）

好友胡錦2023年曾分享秦祥林和他妻子曹昌莉的近照，她不僅和秦祥林相聚，席上更見到金漢、凌波、胡楓、姜大衛夫妻，照片中可見秦祥林一頭白髮，帥氣度不減。

林青霞19歲以瓊瑤的電影《窗外》正式出道，是1970年代後期台灣瓊瑤式愛情片巨星之一，1980年代中後期她逐漸將重心移往香港影壇，1990年代在古裝武俠電影中成功轉型，東方不敗是其最具代表性的電影角色，1990年以《滾滾紅塵》女作家沈韶華一角贏得第27屆金馬獎最佳女主角。2023年獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。

林青霞去年6月到清華大學畢業典禮致詞，掀起討論話題。（資料照，記者洪美秀攝）

林青霞從影時間超過20年，感情世界可比擬瓊瑤轟轟烈烈的愛情片，是當年娛樂頭條的常客，她曾與勾峰、王羽、秦祥林、秦漢交往，尤其是和秦祥林、秦漢的複雜三角戀，可說是當年最震撼的頭條新聞。她1994年與香港富商邢李㷧在舊金山結婚，其後告別影壇，隨夫居於香港。70歲的她至今保養得宜，去年曾受邀返台在清華大學畢業典禮致詞，引發一陣熱議。

林鳳嬌婚後按照成龍的意願淡出影壇。（資料照，記者王文麟攝）

71歲的林鳳嬌剛出道時擁有清純扮相和甜美長相，深受粉絲喜愛。1972年，當時19歲的林鳳嬌以功夫片《潮州怒漢》出道，1979年憑藉著《小城故事》的阿秀一角，榮獲金馬最佳女主角獎。1982年，林鳳嬌和成龍在美國洛杉磯的一間小咖啡廳舉行簡陋婚禮，更獨自在美國產子，婚後她按照成龍的意願完全隱居，淡出影壇，鮮少在公眾前曝光，但短暫10多年的演藝生涯，留下了70多部電影，也造就了瓊瑤戲劇的黃金年代。

林鳳嬌在《小城故事》中飾演喑啞女孩「阿秀」。（國家影視聽中心提供）

過去曾一度傳出成龍是因為孩子才娶林鳳嬌，再加上1999年爆出成龍和吳綺莉的婚外情，以一句「我犯了全天下男人都會犯的錯」坦承鑄下大錯，但林鳳嬌選擇原諒成龍，成龍也在2003年底父親的生日宴會上，送上珍珠並吻謝林鳳嬌，使其原配身分得以公開化，讓苦守20年的林鳳嬌終有名份。這場風波後，成龍修改遺囑內容，表示身後所有家產將歸屬林鳳嬌。

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