麻衣喊話5566盼再合體 斷豪門婚姻認忘記如何戀愛

麻衣積極規劃復出。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／專訪〕麻衣近期積極為復出做準備，還計畫推出Youtube頻道，被問到最想合作藝人，她則點名5566想再與他們見面敘舊；談及感情，她笑說想去參加相親節目，離婚多年認了忘記如何談戀愛。

麻衣積極規劃復出。（記者王文麟攝）

麻衣過去與5566成員孫協志、王仁甫、許孟哲、王少偉以及陳仙梅主持過綜藝《少年特攻隊》，憶起當時每天早上5點就要搭車出發到外縣市拍外景，頂著高溫也要硬上玩各種闖關遊戲，麻衣講起往事臉上滿是笑容，雖然辛苦，但讓她相當懷念，直呼很想要見到大家，還笑虧現在他們都是「中年特攻隊」了，「很想念他們，大家有的都結婚了，像協志、仁甫，王少偉偶爾來日本也會問我在不在？」

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麻衣積極規劃復出。（記者王文麟攝）

麻衣2014年嫁給台塑集團金孫王泉仁妻子，豪門婚姻僅維持9年，最後以離婚收場，麻衣剛離婚時，與前夫關係比較緊繃、較少聯繫，近年則比較趨緩，偶爾會聊聊近況，對方也會關心家人小孩的健康，麻衣也說從這段婚姻學到了很多，不會因此有陰影，但當了媽媽之後重心多放在孩子身上，已經不太知道怎麼開始一段感情、如何約會，雖然目前沒有追求對象，但她希望另一半是經濟獨立、互相扶持，不要賭博喝太多酒的。

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