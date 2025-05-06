宋芸樺LA「車遭拖吊」罰款2萬8 打趣：錯是有價值的

北影大使宋芸樺（左）與形象廣告導演林君陽（右），邀請觀眾一同期待第27屆台北電影節。（台北電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2025台北電影節影展大使宋芸樺今（6）出席形象廣告發布會，影片中她展現趕場映後座談的幕後辛勞，和觀眾真誠交流；剛從LA遊學回來的她，表示放假回來後「很期待上班」，覺得工作不只是工作，也是生命體驗的一部分。

聊到LA的生活，宋芸樺表示一切從零開始，包括從「不會開車、煮飯很難吃」等生活細節一路開始學，後來發現「犯一點小錯誤，不是什麼大不了的事，錯是很有價值的。」

請繼續往下閱讀...

她提到，在美國因不熟當地交通文化，第一次開車載好姐妹上高速公路，沒想到要去看夕陽太開心，車子被拖吊，最後搞半天，光是「執行費、停車管理費」加起來就花了2萬8台幣，成為一段難忘的插曲。

出道11年的宋芸樺，有別於當時拘謹、有防衛心，現在變得侃侃而談，直面自己的缺失和不足，她坦言以前面對記者的問題會不自覺出現「防衛機制」，會自動選擇最安全、正確的答案，現在總算有勇氣面對大家，覺得變得更有自信。

宋芸樺表示，以往出現在新聞媒體上的標題，多半和感情有關，曾自認「我是什麼很無聊的人嗎？人生不是只有感情吧！」向來交往圈外人的她，甚至曾萌生「乾脆交個圈內的」想法，自嘲這樣版面可能會更大。

這次受邀擔任北影影展大使，宋芸樺打趣表示「等了27年」，從13年前拍攝首支北影形象廣告起結緣，一路到現在。

《疫起》導演林君陽操刀今年形象廣告，表示這次拍攝特別想讓大家看到宋芸樺「最不像演員」的樣子，「我不是要她扮演某個角色，而是讓觀眾看見她真實的樣貌，那個在觀眾後排偷偷觀察、又笑、又感動的她，才是形象影片的靈魂。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法