陳美鳳成最美啦啦隊團長！左腳骨裂3個月驚見「台灣人的溫暖」

世壯運啦啦隊隊長陳美鳳（中）與此次參賽的藝人田依甯（左起）、段慧琳、張晏塵、陳又榕合照。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳美鳳擔任「2025雙北世界壯年運動會」應援團團長，今出席記者會，被問及日前左腳摔到骨裂，她說傷勢讓生活諸多不便，但也意外發現台灣人的溫暖，許多人見到她行動不便，都會給予幫助，如今她好轉許多，已經不用靠拐杖、輔助器行走，連前兩周到青森出外景，也能靠自己走路散步，她許願腳傷好了之後，能像過往在忠孝東路散步或是做瑜珈。

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她分享療傷3個月的心情，感慨說：「古人說傷筋動骨100天真的很有道理，現在能好好走路參加活動，真的好珍惜。」她國小、國中都是運動健將，國中是壘球校隊，放學後都會在球場練球，加上她也是百米接力好手，自豪：「我都被排在第一棒或最後一棒，就是衝刺型的」。

陳美鳳頒發壯寶娃娃給每一位運動員。（民視提供）

問她想報名世壯運哪一項競賽？她想了想回「國標舞」，但國標舞需要經常練跳不能斷，近期她因腿傷，光看動作覺得「太難」所以作罷。她說腿傷後無法做激烈的運動，所以按照自己的節奏，做簡單抬腿動作，偶爾在參加飯局之後，走路回家當運動，笑說先前復健時拿輔助器走路，意外練出手臂肌肉，也是另類的健身。

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