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全台只演3場！張艾嘉搭林奕華合作舞台劇 3種座位近距離互動

全台只演3場！張艾嘉搭林奕華合作舞台劇 3種座位近距離互動《梁祝的繼承者們之自畫像》延續延續2014年首演的《梁祝的繼承者們》所衍生的全新劇本。（果實文教基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕舞台劇重量級大師林奕華導演2025年全新創作舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》將在台登場，結合港台兩地多位傑出藝術家，包括舞蹈家伍宇烈、林薇薇，音樂製作人黃建為、阿超，以及專業戲劇指導時一修等人演出，該劇延續2014年首演的《梁祝的繼承者們》，以年輕世代成長故事為核心而衍生的全新劇本。

演出上將打破傳統劇場體驗，特別設計三種不同形式的觀眾席，包含傳統席位、舞台環繞席，以及「遊走體驗席」，透過多重觀看角度，讓觀眾直接與演員互動，近距離感受演員的肢體語言與內心世界。

全台只演3場！張艾嘉搭林奕華合作舞台劇 3種座位近距離互動林奕華導演再推新作品。（果實文教基金會提供）

導演林奕華指出此次演出並非傳統意義上的戲劇，更接近一種體驗（experience）形式，主要以演員們的肢體作為出發點，透過精心設計的過程，進而引導觀眾認識每位演員獨特的個性與內心面貌。希望生活在壓力與焦慮中的年輕一代，特別是那些深感自己無法被看見、被關注、被在意的青年觀眾。透過這次體驗，不僅可以一窺他人的內心，更能引發對自己內在情感與生命的探索與理解。

全台只演3場！張艾嘉搭林奕華合作舞台劇 3種座位近距離互動張艾嘉與林奕華導演聯手推出舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》。（果實文教基金會提供）

這齣舞台劇由影后張艾嘉於1988年創立的果實文教基金會主辦，透過全台徵選，將原本一週的創作營隊延展為整整一年，陪伴18位從全華語地區徵選而來的青少年，透過身體、歌唱、表演三大核心元素，重新演繹林奕華經典音樂劇作品《梁祝的繼承者們》。

《梁祝的繼承者們之自畫像》將於8月30日至31日在PLAYground 空總劇場進行三場正式售票演出，每場限量400席位，售票資訊請上OPENTIX系統。

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