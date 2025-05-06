時隔1587日 「嵐」隊長大野智首次亮相

日本天團「嵐」全員到齊，（左起）二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔、大野智、松本潤。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男子團體「嵐」（ARASHI）休團4年半之後，今（6）日宣布將以「5人組」形式重新啟動巡迴演唱會，並在落幕之後結束一切團體活動。這讓許多粉絲十分激動，尤其隊長大野智已經「暫時退出演藝圈」1587日，今日重新露面，看起來與先前毫無二致，彷彿從未離開過舞台。

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嵐今日以影片方式在付費Fan Club（粉絲俱樂部，以下簡稱FC）宣布全員（大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤）將於明春開始進行全國巡迴演唱會，這也是隊長大野智從2020年12月31日在東京巨蛋舉辦首場網路直播演唱會「This is Arashi LIVE」後，時隔1587天再度亮相。

嵐將於明春展開全國巡迴演唱會。（翻攝自X）

大野智看起來雖然有點嚴肅，不過身材管理一級棒，完全沒有過胖或過瘦的困擾，跟他宣布「暫時退出演藝圈」時一模一樣。在FC當中公開的3分20秒影片裡，大野智強調「直接」二字，表示：「經過長時間的反覆討論，大家一致決定重新聚在一起，已嵐的名義舉辦演唱會，向粉絲當面謝意，讓大家欣賞到我們因為新冠肺炎疫情無法做的演出」。簡而言之就是，最後一次雖然受到新冠肺炎影響已網路直播方式表演，但這次，嵐會站在大家面前「直接」讓大家欣賞到最精彩的演出。

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粉絲也發現，經過了4年半的休團之後，嵐的5名成員在聲明當中，提到明年春天的巡迴演唱會時，並未使用「解散」而是以「活動終了」代替，讓粉絲覺得只是停止活動了，少了解散的失落感，感動直呼：「這就是屬於嵐的溫柔」。

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