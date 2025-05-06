詹姆士捲合夥糾紛！曝光「音檔證據」反擊：我會繼續煮下去

詹姆士反擊。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕型男主廚詹姆士與前經紀人丘秀珠爆出合夥糾紛，丘秀珠老公、資深製作人王鈞更直批詹姆士是「空手套白狼」，今（6）日王鈞發出長文回擊怒批對方是「說謊的廚師」，不過針對王鈞聲明，詹姆士也強硬反擊，反控對方是不實的聲明，並曝光多項證據佐證，其中還有丘秀珠傳給詹姆士談論有關開除員工的音檔。

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王鈞重批詹姆士的發文與事實不符，是在說謊，王鈞針對合資成立公司與借款、蘇丹紅廠商、開除員工、詹姆士商品下架要求以及詹姆士於經紀合約期間私接業配等做出說明，提到詹姆士稱自己出資200萬研發，但實際上該資本金在公司設立「隔天」就全數轉出，形同空殼公司，且丘秀珠當時與詹姆士簽約時有明確記載「借款300萬元」。

對此詹姆士再次強調，自己有親自投入200萬，丘秀珠入股後，詹姆士基於信任交出帳務資料，認為帳務資料被斷章取義。而所謂的300萬借款，是公司資本額增資為500萬，不過丘秀珠有沒有真正匯入200萬進詹醬公司，詹姆士表示不清楚，「因為帳務我也看不到，但我的百分之六十股份300萬的部分，100萬的確是由丘女士借我，剩下200的部分也由對方會計查看帳務認列進去了，我也的的確確補進公司1,301,004元。」

至於當時詹姆士所稱自己在今年3月發出退出經營聲明，是配合對方律師提議提供過渡期下架商品，但律師函實際內容為「詹姆士所述內容並非事實」，並無所謂「希望提供公司過渡時期來下架商品」之要求，王鈞認為詹姆士曲解原意、亂帶風向，詹姆士則說自己看不太懂對方的說詞，再次強調自己今年1月就表示退出公司、願放棄股份，並希望對方停止使用肖像，不過對方仍執意使用，詹姆士4月發函要求商品下架，對方則表示，下架的損失會對詹姆士做求償。

而有關「開除員工」一事先前雙方都各說各話，互相指控是對方要求開除員工，但音檔中是丘秀珠提出開除一事，詹姆士表示，「因公司經營不善而被資遣非我所願，因此他們被資遣後，如果有自媒體的拍攝工作，我還是會請他們來Part Time幫忙，希望盡量不要影響他們的生計，能幫一點是一點。」他也呼籲王鈞和丘秀珠，「員工們在這次事件中是最無辜的，請不要再把他們牽扯進來，這件事就衝我來，到我為止。 」

至於王鈞指控詹姆士於經紀合約期間私接業配案件，卻未公開向外界說明，詹姆士則強調，業配全由傑星公司簽署三方約，他無任何私接行為，「傑星經紀公司的員工就在我的社群小編當中，有可能我發布任何私接的業配而公司毫不知情嗎？」也說被王鈞私自揣測的言論受傷，詹姆士感謝粉絲關懷，強調自己會挺住，接下來會「繼續煮下去」。

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