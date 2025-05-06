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鳳飛飛金曲推廣活動桃園開跑！歌唱競賽總獎金20萬

桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，圖前3人分為金曲歌后朱海君、南方二重唱。（記者李容萍攝）桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，圖前3人分為金曲歌后朱海君、南方二重唱。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府延續「大溪的女兒」、「國民天后」鳳飛飛的金曲文化藝術，今（6）天下午與財團法人嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會在大溪鳳飛飛故事館舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動記者會，邀請金曲歌后朱海君擔任主持人，南方二重唱演唱多首鳳飛飛的經典歌曲，系列活動中首度舉辦鳳飛飛金曲歌唱競賽，總獎金20萬元，歡迎有興趣民眾報名參賽，成為鳳飛飛金曲傳唱未來之星。

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桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，圖左1為金曲歌后朱海君、前蹲者為南方二重唱。（記者李容萍攝）桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，圖左1為金曲歌后朱海君、前蹲者為南方二重唱。（記者李容萍攝）

桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，金曲歌后朱海君、南方二重唱和文化局長邱正生（右2）、市議員李柏坊（左2）一起飆歌。（記者李容萍攝）桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，金曲歌后朱海君、南方二重唱和文化局長邱正生（右2）、市議員李柏坊（左2）一起飆歌。（記者李容萍攝）

市府文化局長邱正生表示，鳳飛飛是台灣樂壇永恆的「帽子歌后」，一生於海內外發行逾百張專輯，以溫暖堅定的歌聲陪伴無數人成長，市府本月24日起辦理「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，以鳳飛飛自1970至2000年代的經典金曲為核心，推出金曲講唱會、金曲走讀、金曲特展及鳳飛飛金曲歌唱競賽共四大主題活動，用全新方式，來詮釋鳳飛飛在不同世代傳遞的精神，邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。

南方二重唱演唱多首鳳飛飛的經典歌曲。（記者李容萍攝）南方二重唱演唱多首鳳飛飛的經典歌曲。（記者李容萍攝）

「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動記者會，邀請金曲歌后朱海君擔任主持人。（記者李容萍攝）「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動記者會，邀請金曲歌后朱海君擔任主持人。（記者李容萍攝）

「金曲講唱會」5月24日、6月7日、6月14日在大溪文化會館開辦，分以「致美好年代」、「祝你幸福」及「想要彈同調」為主題，邀請金曲歌手朱海君、許富凱及灣聲樂團，分別以國語、台語及古典樂重新詮釋鳳飛飛經典作品，並由導聆人導賞名曲背後的故事與時代意涵，索票請洽鳳飛飛故事館Facebook粉絲專頁。

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

「金曲走讀」活動以12首鳳飛飛名曲為主軸，以鳳飛飛在大溪的視角體驗，帶領民眾走訪鳳飛飛心中最美的故鄉風景，以沉浸式導覽的形式，讓民眾感受視覺與聽覺交織的文化饗宴。走讀活動將自5月24日起至6月20日共舉辦12場次。

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

「金曲特展」以鳳飛飛的代表作品為策展單元，以故事角的布景展覽，呈現鳳姐演藝生涯及當時社會氛圍，讓民眾融入沉浸感，展覽主題包括「風飛飛雲飛飛」、「追隨彩虹」、「我是一片雲」、「想要彈同調」、「追夢人」等鳳姐成名經典金曲，自6月7日至29日在大嵙崁文教基金會藝術行動展覽空間辦理。

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

主辦單位今年加碼舉辦鳳飛飛金曲歌唱競賽，6月起受理報名，分兒少、社會及樂齡組3組，指定20首鳳飛飛金曲為比賽曲目，邀請各年齡層民眾傳遞歌聲，預計8月決賽，競賽總獎金20萬元，選出各組前3名優勝者，及頒發最佳台風獎、最佳造型獎，得獎者將受邀至鳳飛飛相關活動演出，成為鳳飛飛金曲傳唱的未來之星。

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）大溪鳳飛飛故事館邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。（記者李容萍攝）

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