晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天「特級副隊長」心驚驚 歎：我也會難過

今年筠熹是啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。（翻攝自IG）今年筠熹是啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天女孩「特級副隊長」筠熹今（6）在社群發文，擔憂自己的關注度下降，他問：「我是不是要沒落了，是不是沒什麼關注度了啊」還附上了苦惱的表情，讓許多粉絲很擔心。

筠熹發文擔心急問「我是不是要沒落了？是不是沒什麼關注度了啊？」。（翻攝自IG）筠熹發文擔心急問「我是不是要沒落了？是不是沒什麼關注度了啊？」。（翻攝自IG）

今年筠熹是啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。她對於自己的身分感到責任重大，加上「韓援三本柱」讓她既驕傲，又憂心，這種矛盾的心情終於爆發，她在網路上發文，急問「我是不是要沒落了？是不是沒什麼關注度了啊？」筠熹表示「不是我們家的寶寶不好，是支持其他人的戰力太強，最愛的工作，卻被自家其他支持者推開，還是提醒我是該換個環境了嗎」文末還加上一個哭哭的表情符號。

相關新聞：樂天女孩陳伊辣秀淡黃比基尼 美胸翹臀網友全瘋狂

筠熹看起來總是笑咪咪，其實心裡難過也是會痛。（翻攝自IG）筠熹看起來總是笑咪咪，其實心裡難過也是會痛。（翻攝自IG）

最終筠熹決定「化悲憤為食量」準備含淚怒吃一波，還可愛的說：「誰都不要阻止我」。其實筠熹只是裝堅強，她忍不住透露：「不可以看我每天都開開心心帶歡樂給大家就可以忽略我、欺負我。開心難過都是一天，我想要每天都開開心心，也帶著這樣的氛圍給大家」。話鋒一轉，筠熹說：「但我也是肉做的，我也會難過，雖然我不常表現出來，可不代表我不會傷心」。

看到文章的粉絲心疼並趕緊奉上愛的呼呼，並表示：「我支持妳」、「妳最棒了」、「不能沒有妳」，才讓她破涕為笑。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中