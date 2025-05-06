樂天「特級副隊長」心驚驚 歎：我也會難過

今年筠熹是啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕樂天女孩「特級副隊長」筠熹今（6）在社群發文，擔憂自己的關注度下降，他問：「我是不是要沒落了，是不是沒什麼關注度了啊」還附上了苦惱的表情，讓許多粉絲很擔心。

筠熹發文擔心急問「我是不是要沒落了？是不是沒什麼關注度了啊？」。（翻攝自IG）

今年筠熹是啦啦隊的「特級長」兼「副隊長」也是啦啦隊史上首次的雙職位女孩。她對於自己的身分感到責任重大，加上「韓援三本柱」讓她既驕傲，又憂心，這種矛盾的心情終於爆發，她在網路上發文，急問「我是不是要沒落了？是不是沒什麼關注度了啊？」筠熹表示「不是我們家的寶寶不好，是支持其他人的戰力太強，最愛的工作，卻被自家其他支持者推開，還是提醒我是該換個環境了嗎」文末還加上一個哭哭的表情符號。

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筠熹看起來總是笑咪咪，其實心裡難過也是會痛。（翻攝自IG）

最終筠熹決定「化悲憤為食量」準備含淚怒吃一波，還可愛的說：「誰都不要阻止我」。其實筠熹只是裝堅強，她忍不住透露：「不可以看我每天都開開心心帶歡樂給大家就可以忽略我、欺負我。開心難過都是一天，我想要每天都開開心心，也帶著這樣的氛圍給大家」。話鋒一轉，筠熹說：「但我也是肉做的，我也會難過，雖然我不常表現出來，可不代表我不會傷心」。

看到文章的粉絲心疼並趕緊奉上愛的呼呼，並表示：「我支持妳」、「妳最棒了」、「不能沒有妳」，才讓她破涕為笑。

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