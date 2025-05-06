女主持人被摔劇本嚇到想退圈 王偉忠：退出多好！

王偉忠（左）與夏韻芬暢聊舞台劇《謝謝大家收看》，對設計精美的孫小毛、孫老毛明信片愛不釋手。（金星文創提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠上夏韻芬的中廣節目《理財生活通》宣傳舞台劇《謝謝大家收看》，談到兩人淵源，夏韻芬說王偉忠是自己最討厭但也最羨慕的人，因為她的第一份工作就是在王偉忠製作的兒童節目《嘎嘎嗚啦啦》寫劇本，頻頻被王偉忠丟本，甚至一度嚇得想退出圈子。王偉忠聞言笑說：「退出多好！妳現在是財經專家了！」

夏韻芬表示當年自己寫《嘎嘎嗚啦啦》腳本時，當時的工作同仁薛聖棻常說，「孫小毛又生氣了」，代表王偉忠對劇本不滿意，但她努力透過劇中的喜劇橋段讓小朋友學會很多事情，很有教育意義，王偉忠連忙澄清說「我們不是教育節目！」他也認為人生當中有很多不能說的實話，都透過這兩隻偶代言。

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在《謝謝大家收看》當中，王偉忠特別安排「孫小毛」與「孫老毛」倆偶參與演出，活靈活現，喚起觀眾美好記憶。觀賞直播的觀眾紛紛留言，「超級無敵喜歡孫老毛，孫小毛很可愛」，證明當年喜愛孫小毛的粉絲還真的很多。

夏韻芬好奇王偉忠會製作電視節目，但真能演出舞台劇嗎？王偉忠立刻表示「我演得很好」，他笑說舞台劇的好處是發揮空間大，而且不受限於電視台，現在他已經領「嗶嗶嗶」的敬老卡，樂於透過這齣戲，用劇情串連四年級生普遍的成長記憶，從青春期演到更年期，帶著觀眾回味人生。

王偉忠、郭子乾、于子育主演的舞台劇《謝謝大家收看》將於5月16日至18日在台北表演藝術中心大劇院演出五場。

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