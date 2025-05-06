F.F.O代言首秀！爆料團內「遊戲黑洞」就是他

〔記者張釔泠／台北報導〕《原子少年2》冠軍男團F.F.O擔任音樂舞蹈社交手機遊戲《炫舞狂潮》代言人，遊戲中內建了時下流行的捏臉系統及服飾、配件，滿足各種穿搭品味。面對代言首秀，成員們難掩興奮，主動分享各自創建的角色。

F.F.O代言首秀。（So-net提供）

七位成員選擇的風格不盡相同，不論是韓系、日系還是街頭運動風，甚至是舞台套裝都有，讓他們感到十分驚喜，俊希也補充：「《炫舞狂潮》帶點懷舊的風格，讓人回想起先前的Y2K熱潮。」

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回憶確定代言遊戲時，成員們都非常興奮，彥旭、加藤、至琦也紛紛分享搶先體驗心得：「遊戲裡有超多歌曲可以選，很像移動KTV，除了邊玩邊唱也會不自覺想要跳舞，另外光是捏臉我們就可以玩超久！」

F.F.O代言首秀。（So-net提供）

同時大家也選出最會玩的是節奏感最好的鈞嘉，更爆料小新是團內公認的遊戲黑洞，反應都慢半拍好幾次差點沒過關，對此小新表示沒關係，因為他最喜歡的是遊戲的社交系統：「可以跟朋友一起玩，才是最有趣的！」，至於勝銘則表示過關根本輕輕鬆鬆：「音樂節奏、跳舞遊戲我有自信可以駕馭！」

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