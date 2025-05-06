傳孫生女友提分手+3個月零收入 悔：以前對她太壞

孫生（左）坦承自己以前對女友多芬很壞，難怪女友想分手。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅孫生因捲入性騷擾風波導致全面停工3個月，完全沒有收入，心中慌張無助的他不斷怪自己脆弱、EMO（情緒化）。禍不單行，如今又傳出孫生的網紅女友多芬提出分手，孫生不斷問「如何挽回女友」，同時也分享了自己的近況。

孫生（右）先前拍片送機車給女友多芬當生日禮物，當時態度吊兒郎當。（翻攝自臉書）

其實這並不是多芬第一次跟孫生提分手，今年4月孫生不但爆出性騷擾風波又被抓到上酒店，當時多芬就表示對孫生非常失望，雙方關係也降至冰點，直到後來孫生送花給多芬，才勉強挽回。

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孫生昨（5）開直播不斷追問要如何挽回女友，還提到自己以前對多芬太壞「我覺得愛情是兩個人的事，可是她想看到我的誠意」。為了讓多芬看到自己的改變，孫生不但社群退追女性，家裡還布置著一塊寫個多芬便利貼的牆壁，跟以前吊兒郎當的模樣相差許多。

孫生在家裡用便利貼訴說對多芬的愛，證明他已經和以前不一樣了。（翻攝自臉書）

先前孫生和多芬兩人對於結婚始終沒有共識，網友在直播中問到孫生關於結婚的話題，孫生認為自己現在狀況很差，結婚不是用來挽回形象的手段，必須真正想結婚才行。他很認真地說「她如果要跟現在狀態的我結婚，反而是影響到她，我希望自己振作起來。」

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